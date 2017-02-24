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遊樂園置危險物致男童受傷 張健仁籲管理層交代

发布于 February 24, 2017


（本报古晋23日讯）古晋国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁呼吁，古晋某购物广场儿童游乐园管理层应站出来给予一个交代，为何在小朋友玩乐的场所安放危险工具，导致无辜小孩受伤甚至造成永久性创伤。
他是于今日陪同事主罗伟恒召开新闻发布会上，如是指出。
据悉，罗氏的7岁儿子是于华人农历新年前在该购物广场儿童游乐园玩耍时，不小心将手伸入充气引擎内，导致左手无名指及中指指甲被削掉血流如注。
罗氏指出，儿子受伤后，其妻子除了要照顾一名年幼的女儿之外，还要同时去付还停车费，前往停车场取车再亲自载儿子到附近的私人诊所急救，然而，当时游乐园只有一名女职员当班。
他感到疑惑，为何在小朋友玩乐的场所内会有那么危险的道具。
最令他感到气愤的是，当局在事发之后并没有采取任何行动，甚至连基本的关心慰问都没有。
他透露，事发至今只和当局管理层见过一次面，对方当时只是叫他拿出医疗收据，没有给予交代，更别提道歉。
因此，他愤怒指出，钱并不能解决一切，他想要知道的是为何这情况会发生，并称，这关系到小孩的安危，今天受伤的是他的儿子，担心日后此事会重蹈覆辙。
古晋国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁就此事于三个星期前，也就是新年前致函给该广场，要求给予一个交代和道歉，惟，迄今没有收到任何的答复。
鉴于此，张健仁披露。今日会致函给砂警察总监，希望将此事列为刑事案来处理而不是民事纠纷，信件中也列出几项刑事法典条文。
“其中阐明如果一个人做一件事情可能会造成伤害，而真的造成伤害，那么做这件事情的人就犯法了。在刑事法典下会被罚款甚至坐牢。如果是伤害最高达一年，如果是严重伤害最高达七年监禁。”
他进一步指出，也提出其他条文，而这些法律条文已经列出了，警察要针对这件事情和朝向这个方向调查，希望警察能够积极采取行动对付当局。
张健仁强调，虽然广场的主人是有钱有势，但是我们国家社会还是有法律的，做错事情就要负责任。

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