遇刺毒发求诊 金正男死前一刻照曝光

传媒刊登金正男死前一刻的照片（左图）。

（首尔18日综合电）朝鲜领袖金正恩兄长金正男日前在吉隆坡遭刺杀，传媒周六刊登一张照片，声称是金正男遇袭后，到机场诊所求助时的情况。照片可见，金正男当时可能已失去意识，半躺在梳化椅上等待救援。

外电引述报道，指照片中身穿蓝衣及牛仔裤的男子为金正男。照片中可见，秃头的金正男双眼紧闭地躺卧在梳化，上衣掀起少许，露出腹部，右手就搁在一旁的梳化，身上并无外伤，相信他当时已失去意识。

较早前警方表示，金正男遇袭后一度想到厕所冲洗，但途中疑疼痛难耐，故折返客户服务柜台求助。女职员随后将他带到机场诊所，惟因情况严重，诊所将他转送布城医院，却在中途身亡。

另一方面，大马警方日前带2名女凶嫌到机场模拟犯案过程，并说朝鲜若要领走金正男遗体，须提供DNA确认遗体身分。朝鲜驻大马大使姜哲周五深夜在吉隆坡医院外发声明，由于验尸未经朝鲜同意，也没有朝鲜人员在场，朝鲜完全拒绝接受任何的验尸结果！

在这份发给现场媒体的三页声明中，朝鲜大使没有说明遗体的身分，而是要求“立刻释出”朝鲜公民的遗体以及验尸结果。

朝鲜在信中抗议大马政府一开始向朝鲜使馆查证一名“心脏病发”公民的身分，朝鲜大使馆证实该人是朝鲜公民后又要求验尸，看来是在“拖延时间”，似乎在“隐匿”什么，可能与“外国敌对势力”勾结伤害朝鲜。

虽然没有提到金正男的名字，这算是朝鲜政府人员对于金正男之死首次公诸于世的官方反应。先前朝鲜使馆人员没有声明，也没有回答媒体讯问。朝鲜大使的声明中提到韩国“傀儡政权”企图借此抹黑朝鲜政府，掩盖总统朴槿惠近来遭到弹劾的政治丑闻。

涉嫌杀害金正男的2名女子已被扣，其中一人持印尼护照；另一遭捕女子持越南护照，但真实身分可疑，她在案发后回到酒店剪短头发，改变外型。警方在她包包内查获一瓶液体毒剂，媒体报道凶嫌可能是用蓖麻毒或河豚毒素杀害金正男。