連達立：迎合環境概念 提高保護濕地意識及重要性

连达立（右3）率领众嘉宾移步甘榜玛吉斯的清真寺进行植树仪式。

（本报美里19日讯）首长署人力发展及培训暨环境部助理部长拿督连达力透露，在目前的政策上，州政府并不能阻止瓜拉巴南沼泽地上所进行的任何发展计划。

拿督连达立是昨早在瓜拉巴南甘榜玛吉斯，为“世界湿地日砂州庆典”主持开幕典礼上，如是表示。

他表示，尽管如此，政府却希望在上述湿地召开的各项发展项目，能迎合环境概念，并会对环境构成破坏，尤其是沼泽林内大量的候鸟。

他说，根据大马自然协会所展开的调查，截至2016年12月31日，瓜拉巴南湿地林被发现的野生禽兽种类多达134种，包括1998年砂拉越野生动物保护法令下被列为第一级、第二级的稀贵野生禽兽，以及《濒危野生动植物种国际贸易公约》、国际自然保护联盟下的禽兽。

大马自然协会美里分会长时间展开观察也证实，在发现的品种当中水鸟占了43.8%，共60种，而濒危野生动植物种国际贸易公约下第一级与第二级受保护的禽兽有47种，占了34.31%。

“有10种或7.3%动物近乎绝种，此外有4种（2.92）动物是被列为极度濒危、弱势的种类。”他希望通过当局在瓜拉巴南展开的系列活动，能提高居民与学生对保护湿地的意识及重要性。