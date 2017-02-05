連續5個月油價漲 各行業受衝擊

（本报古晋1日讯）新年进入第五天，政府选油价上涨，这是连续5个月的油价上调，而5个月来已经涨了60仙。

新的月份，汽油最新价格有RON95为2令吉30仙；RON97为2令吉60仙；柴油价格则为2令吉15仙。

根据去年每个月的汽油涨幅，5仙至15仙之间浮动，而1月份和2月份的涨幅则是连续两个月最高的涨幅，这不但对运输业带来巨大的冲击，普罗百姓也已经感受紧绷的经济压力。

马来西亚罗厘同业总会会长杨和育表示，该会方面对于柴油价格的调涨将会会尽量自行吸纳，同时也呼吁同业吸纳这高涨的成本。

他说，柴油占了运输成本的20至30%，因此每一次的柴油价格调升都会影响运输的成本，但是，他认为，目前的情况，业者应该自行吸纳这高涨的成本，避免引起市场上连锁反应，而造成社会大众的生活成本高涨。

“当然还是有个别的案例，而这些个别的情况就由个别的罗厘业者和他们的顾客去谈价钱，我们公会并不方便去干涉太多。”

另外，他也促请政府在调整汽油和柴油价格的时候，应该考虑到民情和整个经济情况，不要在经济低迷的时候再让人们的负担加重。

经营咖啡店的赖先生在接受访问的时候表示，去年尽管汽油价格不断调升，而咖啡店的成本也逐渐加重，他表示，这还在店家的勉强能吸收的范围，他也希望能保住顾客量。

“但是经过了1月份，这个2月份又调升价格，我看我们也不能继续吸收高涨的成本了。”

他指出，虽然这是无奈之举，但是，咖啡店还是要经营下去。

他也认为，酝酿涨价的风潮相信这个月开始会逐渐在各行业见到，而消费者也只好无奈的接受。