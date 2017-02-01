首页 新闻 南砂新闻 連續3年新春假期犯案 惡徒燒19泊車收費亭

連續3年新春假期犯案 惡徒燒19泊車收費亭

发布于 February 1, 2017
位于南市市政局停车场的收费亭因烧毁无法运作。
位于南市市政局停车场的收费亭因烧毁无法运作。


（本报古晋31日讯）华人农历新年假期期间，古晋共有19间泊车收费亭遭人纵火烧毁。
据悉，这也是古晋泊车收费亭连续3年遭人蓄意破坏，之前两年仅是砸破泊车收费亭的窗口玻璃，而这次则严重放火烧毁。
针对有关事件，古晋泊车收费公司的负责人已于今日上午证实向警方报案，要求警方介入调查。
根据消息指出，纵火事件是于本月28日至31日连续4天先后在夜里发生，被烧毁的泊车收费亭位置包括飞机场路商业中心、辉盛商业区、大石路商业区、敦阿末再迪路商业区、南市市政局停车场、阿都拉欣路（福利大厦后方）、新邦迪卡商业区、田美玖商业区、朋岭商业区、橡胶路、北市市政局和青草路等地方。
19间泊车收费亭被烧毁的情况不一，最严重的是全部烧毁，轻微则是被烧毁面积约20巴仙左右，其余烧毁面积介于40巴仙至60巴仙之间。
轻微烧毁的收费亭在电源供应不受影响之下继续运作。
严重烧毁的收费亭则无法为民众办理缴付费用的服务，执勤的职员只能执行，对逾时泊车的车辆开出逾时收费单任务。
其中一间泊车收费亭的女职员受询时指出，收费亭被破坏的情况已是连续3年发生，适逢农历新年假期期间，收费亭必定造人破坏。
她说，前2年（2015年和2016年）的农历新年期间，多间收费亭的窗口玻璃被人以硬物砸破，而今次情况更为严重，遭人丢汽油弹烧毁。
该女职员并不清楚恶徒破坏及烧毁收费亭的目的，仅希望警方尽快调查此事。

  • gg18

    攀野長城被困懸崖 兩美遊客手機閃燈求救

    两名美国游客大年初二（1月29日）下午4时30分许，攀爬北京怀柔区箭扣野长城时被困，7名消防员接报到场救援。 直至傍晚6时许，消防员救出被困游客，将两人护送到山下，并转交给警方作进…
    February 1, 2017
    0 second read
  • 《生肖鸡》只有一毫米 ，雕刻难度颇高。

    毫芒雕刻鬼斧神工 1毫米雞向您拜年

    迎接2017“鸡年”到来，台湾知名毫芒雕刻家陈逢显利用3个月，雕刻出一毫米世界最小的鸡雕刻。该鸡只有1毫米，站在一颗小石头上，小石头上写有“一鸣天下白”字句。雕刻的是一只公鸡，是以…
    February 1, 2017
    0 second read
  • gg16

    女嬰“腹裂”器官全外露 年初二被棄醫院

    （中国31日讯）大年初二（29日）晚上8时许，黑龙岗哈尔滨市儿童医院的保安在医院巡视时，突然听到一阵婴儿的哭声，随后发现一名被遗弃的婴儿。最令保安吃惊的是这名女婴的肚子很小，肚子下…
    February 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭