連續3年新春假期犯案 惡徒燒19泊車收費亭

位于南市市政局停车场的收费亭因烧毁无法运作。

（本报古晋31日讯）华人农历新年假期期间，古晋共有19间泊车收费亭遭人纵火烧毁。

据悉，这也是古晋泊车收费亭连续3年遭人蓄意破坏，之前两年仅是砸破泊车收费亭的窗口玻璃，而这次则严重放火烧毁。

针对有关事件，古晋泊车收费公司的负责人已于今日上午证实向警方报案，要求警方介入调查。

根据消息指出，纵火事件是于本月28日至31日连续4天先后在夜里发生，被烧毁的泊车收费亭位置包括飞机场路商业中心、辉盛商业区、大石路商业区、敦阿末再迪路商业区、南市市政局停车场、阿都拉欣路（福利大厦后方）、新邦迪卡商业区、田美玖商业区、朋岭商业区、橡胶路、北市市政局和青草路等地方。

19间泊车收费亭被烧毁的情况不一，最严重的是全部烧毁，轻微则是被烧毁面积约20巴仙左右，其余烧毁面积介于40巴仙至60巴仙之间。

轻微烧毁的收费亭在电源供应不受影响之下继续运作。

严重烧毁的收费亭则无法为民众办理缴付费用的服务，执勤的职员只能执行，对逾时泊车的车辆开出逾时收费单任务。

其中一间泊车收费亭的女职员受询时指出，收费亭被破坏的情况已是连续3年发生，适逢农历新年假期期间，收费亭必定造人破坏。

她说，前2年（2015年和2016年）的农历新年期间，多间收费亭的窗口玻璃被人以硬物砸破，而今次情况更为严重，遭人丢汽油弹烧毁。

该女职员并不清楚恶徒破坏及烧毁收费亭的目的，仅希望警方尽快调查此事。