退黨不再是人聯黨員 受爭議甲必丹已辭職

（美里21日讯）日前遭受各方争议的甲必丹，根据马鲁帝县公署证实，他已经在本月17日下午4时13分提交呈辞公函，辞去续委甲必丹职务。

砂人联党中央宣教俞小珊今日发文告证实所述事件。俞小珊续指出，该名日前倍受各方争议的甲必丹，已经退出砂人联党，他已不是人联党党员。

俞小珊在文告中续指出，人联党接受人民提出建设性批判，包括行动党发表有益于人民建议。但是，就单一案例，却一再被行动党蓄意炒作和政治化问题，人联党不能苟同这种鳮蛋挑骨头，喧哗取宠的做法！

针对埔奕州议员陈长锋在报章上发表：“这些有百年历史的社区领袖是否还有需要？砂州5千多人的社区领袖开销是否可以利用在更有价值的地方发展，让更多人民受惠”问题，俞小珊在文告中指出，社群领袖和“乡委会组织”（JKKK），两者功能有异曲同工之处。简单而言，甲必丹或社区领袖与乡委会同样扮演官民沟通桥梁。

他续称，在槟城仅占了一个州议席的伊斯兰党，在该党旗下推荐人选成立的“乡委会”，人数便有1千零83人。这不包括行动党在槟城占了19席，公正党10个州议席，两党推荐成立的乡委会人数究竟有多少人？

“槟州政府去年杪提高乡委会组织，调高主席，秘书和委员开会津贴，槟州政府每年需耗资超过700万令吉开销。此开销数据根据槟州首长林冠英去年12月6日一场集会发表谈话获悉。”

林氏当日强调：“乡委会吃重地扮演着选区州议员及政府官员与人民之间的沟通桥梁。乡委会同时也是州政府与人民传播沟通的口舌与耳目。”

有鉴于此，俞小珊促请尊贵行动党州议员陈长锋不妨先深入思考他之前发表的问题。