迷信古法“有眼屎需喝米湯降火” 父親米水冲奶粉 致初生嬰抽筋

（中国16日讯）福建厦门的林姓新手爸爸，听信民间偏方“孩子有眼屎需要喝米汤降火”，为刚出生不足28天的婴儿喝了一星期米水冲奶粉。上周六（大年初八），婴儿出现严重低钠血症，被送入医院深切治疗病房接受急救。

该未足月的婴儿四肢抽搐、面色惨白。林父称，孩子出生后有眼屎，村里长者指奶粉份量太多、太浓，令婴儿喝了上火了，建议稀释喂给婴儿。林父心想：“老人经验丰富，村里不少孩子不舒服都找这位老人看。”对这说法深信不疑，开始让婴儿喝稀释近4倍的奶粉，再喂些米水“下火”。

“那天孩子醒了以后一直哭闹不已，我给他换了尿布，准备喂些牛奶和米汤，但孩子手一直挥舞，不愿意吃，脸色也变得有些异常。”林父看到婴儿开始出现抽搐，四肢如中风般抖动，立即召唤救护车。

“孩子送来时，体内的钠、镁都低于正常值，出现了电解质严重紊乱，尤其血钠值已是危急值。”新生儿科王礼周医生解释，这是因为奶粉份量少，导致氯化钠摄入不足而水份摄入正常，从而引起细胞外液过多的低钠血症导致脑水肿，婴儿会有抽搐、意识障碍等情况。

通过静脉补充钠和镁等治疗，婴儿的电解质紊乱情况获得纾缓，未再出现抽搐，日前已转到普通病房接受观察。王礼周主任指，1勺奶粉兑120毫升的水的份量已过稀，钠、镁等摄入量明显不够；而米水主要是淀粉，未满4个月的婴儿由于消化系统缺少相应的淀粉酶，特别是胰淀粉酶，出生3个月后活性才逐渐增高。所以这个年龄段的小婴儿没办法消化淀粉类食物，长期喂食米糊容易营养不良。

香港中文大学儿科学系教授韩锦伦向媒体表示，市面上的婴儿奶粉含有的钠等物质含有一定浓度，如果太过稀释就会令婴儿未能吸收足够钠（即盐份），令到身体电解不足，最常见到症状就是抽筋，另一种讲法就是“水中毒”。

韩教授又提及，中国人最常见的错误就是以为喝奶粉会“热气”，而“热气”是中医的概念，反而婴儿一般的体质通常是虚寒，乱用中医药解释只会为婴儿“惹了一身的麻煩”。他又指，米水本身并不是问题，而尤其是未足月的婴儿绝对不会“不够水”，譬如1瓶奶当中水份占有90％，每公斤体重每日平均摄取水份150c.c.，以一个4公斤重的婴儿计算，应摄取600c.c.水份，太多就会造成“水中毒”，出现抽筋，甚至导致营养不良。