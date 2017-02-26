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迎戰國選 火箭6將明開講

发布于 February 26, 2017
砂行动党副主席黄培根州议员（左）与南兰区国会议员刘强燕（中）及诗巫区国会议员林财耀（右）在新闻发布会上合摄。
砂行动党副主席黄培根州议员（左）与南兰区国会议员刘强燕（中）及诗巫区国会议员林财耀（右）在新闻发布会上合摄。


（本报诗巫25日讯）诗巫区国会议员林财耀表示，该党将在来临的星期一，即27日晚上7时在佰乐门酒店主办迎战国选讲座1“还有希望吗？”，主讲人为全国政治教育主任兼居銮区州议员刘镇东。
他称，届时还有5位讲员，分别是他本人、砂行动党副主席黄培根州议员、南兰区国会议员刘强燕、武吉阿瑟区州议员郑爱鸰及泗里街区国会议员黄灵彪，来探讨国家未来的方向及目前国家政治局势的发展。
他补充，主要内容会谈到国会改朝换代的希望有多高，并且也将会抛出新的论述，如国家未来的出路等。
他欢迎民众踊跃出席聆听、讨论，届时也将会有民众发问环节，共同讨论国家未来的方向，特别是砂人民非常关心的砂州自主权的问题、砂州在马来西亚的地位问题等。他说，他们将准备200张椅子。
他认为许多人对现在的政治局势感到厌倦、冷感，所以他们希望能够借着该讲座，来塑造新的愿景与希望，在即将来临的国会大选中，看到马来西亚的新希望与新方向。
林财耀也表示，在报章上，就已传说今年9月将进行国选，因此从现在起至年尾国选前，将会进行一系列的迎战国选讲座，目的是要让民众了解目前我国局势的发展。
他也补充，如有机会，也将会谈起伊斯兰法庭（刑事权限）法令（355法令）修正法案。

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