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輝盛花園頻發生竊案 民誼會訪警部反映

发布于 February 24, 2017


（本报古晋23日讯）古晋辉盛花园治安亮红灯！新年前后两个月已发生10多宗偷窃或破屋行窃等案件。对此，在接获了不少当地民众反映下，作为该区联谊会的古晋辉盛花园民众联谊会日前（2月21日）下午在会长李东光与福利主任李聿新的带领下，前往新邦迪卡警察总部拜会了古晋警区主任阿邦阿末，并向后者反映了此事。
李东光今早在新闻发布会上披露，该会共有十位理事陪同前往拜会，而警方方面也有11名来自各部门的高级警官出席，双方进行了一次非常有效果的对话。
会谈中，双方讨论了该区的治安问题，并强调警民合作的重要性。
李东光指出，该区在最近几个月以来出现了许多治安问题，包括偷窃、破屋行窃、抢劫、偷车等大小案件，尤其是位于第二巷、第三巷、第四巷及第六巷，所以该会认为有必要向警方反映，希望获得警方的高度重视。
其中这些治安问题多数都在凌晨1时到4时发生。
他说，会谈中，该会希望警方能加强该区一带的巡逻频率，重新启动辉盛警亭运作，同时居民也希望看到警方能多穿制服在当地出现。
在警方方面，李东光表示警方也建议希望日后在报案时，报案者可以给予更详细的资料，如匪徒车的模型、号码、人与衣服特征等，这样才能更方便警方在最快时间破案。
同时，警方也建议当地巷街居民可以封锁后巷，以阻止电单车骑士利用后巷作案。不过此举需先得到市议会的批准。
在发布会上，李东光也希望该区居民一旦发现任何可疑人士，都可致电警方热线，电话为082-244444或082-241133，同时也可致电社警的负责人刘邦亨，电话为0102368333。
另一方面，李东光表示该一会也打算为该区居民开设一个whatsapp群组，并呼吁该区居民有意加入此群组者，可在办公时间前往该会登记他们电话号码，时间为周一至周六下午2时至5时，预知更多详情也可致电该会082571294询问详情。

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