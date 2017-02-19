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路邊草地解三急 男女遭象踩斷肋骨

发布于 February 19, 2017
拿督马汉顺探访受伤的傅吉财，其伤势稳定。
拿督马汉顺探访受伤的傅吉财，其伤势稳定。


（太平18日讯）人有三急，也要选对地方!
一对男女因肚子痛，将车停在路边欲到草地解决时，不料遇上大象，惊慌逃命时，男子被大象踩踏背部及胸膛、女子也被踩中背部，所幸目前两人伤势稳定，在太平县医院治疗。
男伤者傅吉财除了背部及手部皆受伤，身体左边三根肋骨即第7、8、9支折断，同时肝部也受伤。
女伤者则是一名印尼籍女子，与傅吉财为生意伙伴，其身上右边三根肋骨5、7、8折断。
霹雳州行政议员拿督马汉顺医生获知后，周六上午赶到太平县医院探访该2名伤者。
根据伤者傅吉财（48岁，已婚，育有3名孩子）说，事发时（17日），他和女伤者是到登嘉楼一带谈生意，在用餐后，约傍晚5时30分使用东西大道到槟城一带。“路经宜力区靠近万丁湖附近时，因人有三急，就停下车，欲到路旁草林解决。”傅吉财说，较后把车停在路旁约20米的一处草地准备大便，突然身旁出现一只身形蛮大的大象，在还来不及反应时，即被大象以鼻子推倒后再被象脚踩踏，踏伤背部及胸膛，当时痛到要命，只是叫救命也没人帮助。“女伙伴害怕逃跑时也被大象踩到背部。”
他续说，后来跑回车后，伤势较轻的女伙伴马上开动车，驶到宜力附近的医院，较后再被送来太平医院。拿督马汉顺表示，根据医生告知，该2名伤者伤势稳定，只是傅吉财情况需观察24小时，因其肝部也有受伤，但无大碍。
他提醒民众，不管在什么环境，都要事事小心及提高警惕，尤其是在荒林区。
另一方面，傅吉财的2名哥哥也赶到医院近探访受伤的弟弟。
其哥哥Robert 说，由于其弟弟在吉兰丹及登嘉楼一带做保健品生意，经常会驾车经过宜力区。
“原本昨日弟弟是要载其女生意伙伴到槟城搭飞机回印尼；不料途经东西大道时却发生意外。”
他说，其弟弟是从事保健饮养品，在吉兰丹，槟城及印尼都有分行。

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