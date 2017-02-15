“路的盡頭” 瑪茲爾澄清 並非到盡頭

教育部部长拿督斯里马哈兹尔卡立让小学生念课本内的句子予众人聆听。

（本报古晋14日讯）针对某英文报在临教课题上标上“路的尽头”（end of the road）标题事宜，教育部部长拿督斯里玛兹尔澄清，其并没有发表相关言论。

他说，虽然新闻内容并没有提到其在伦乐政中出席活动有在新闻发布会上发表相关言论，惟，新闻标题却标着有关字眼，这让他的面子书和推特账号遭受众人谴责和怒骂。

故此，他今日下午巡视达闽政府中学后在新闻发布会上向媒体为“路的尽头”之标题作出澄清。

他表示，砂临教其实是在90：10政策下，即让90%土生土长的砂州子民在砂拉越执教，10%则可来自西马或沙巴。

在聘用临教事宜上，教育部其实有开放征聘本地教师，让大学毕业生在当临教的同时，也可接受师训学院的培训以持有教师文凭。

玛兹尔指出，在2016年有超过900人参与面试，当中有者是已经在学校担任临教了。在900多人当中，有202人无法通过面试。 不过，他们依然可以在学校继续当临教，并给予第二次机会在今年6月份进行第二次面试。

他说，教育部对此没有阻止给予他们第二次机会参与面试。该部是根据砂州政府的意愿，让这些临教进行第二次面试。

他表示，人们一看到“路的尽头”标题，就直接感到没有希望了，对此，他澄清并非到了尽头，而是还有第二次机会。

聖馬丁小學易名美丹國小

砂首間商業店當校舍

（本报古晋14日讯）砂州首间以商业店屋当校舍的圣马丁小学（St. Martin）在搬迁至甘榜美丹地段后，也将把名字改为美丹国小。

据此，新校舍地段也是坐落在目前三马拉汉圣马丁小学附近，有关地段也是由教育部所鉴定。

教育部部长拿督斯里马哈兹尔卡立今日上午前往巡视圣马丁小学时披露，圣马丁小学于今年初就已经迁移至Uni商业中心的商业店屋，作为临时校舍用途。

他指出，目前临时校舍租用期限长达3年。 而新校舍地段坐落在甘榜美丹Lot 6027 Blok 26，占地约10英亩。

新校舍建设工程会在今年年中开放招标，有关工程预计耗资不超过2千万令吉，工程期限为2年，校舍涵盖24间课室。

目前，圣马丁小学约有900名学生，一旦新校舍建竣，估计可容纳达1千名学生人数。

調西馬沙巴教師填空缺

瑪茲爾：阿邦佐已答應教部

（本报古晋14日讯）教育部部长拿督斯里玛兹尔指出，砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里已经答应让教育部安排调动来自西马、沙巴教师前来填补州内中小学宗教科，以及生物科和物理科师资短缺的问题。

他表示，在落实本土教师执教的90：10政策下，砂拉越需让更多土生土长的教师在州内执教。

他说，鉴于砂拉越目前严重缺乏宗教科目教师，以及相关理科教师，他与首长阿邦佐哈里会面时，也谈及此事后也得到了后者的回应，允许让非本土教师，即将西马或沙巴教师调派前来砂拉越执教。

玛兹尔强调，被调派来砂拉越执教的教师只是填补有关科目短缺的教师，并不是所有科目。

他是于今日下午，前往达闽再也政府中学巡视时，在新闻发布会上如是发表。

他在之后也表示，目前砂拉越在90：10政策下已经达到约88%的本土教师在州内执教，因此，相信暂时性的调派外来教师前来砂拉越不会造成很大影响。

瑪茲爾：財算分配額外撥款

為學校換新電線建水槽

(本报古晋14日讯)教育部长拿督斯里玛兹尔称，在2017年财政预算案中，有分配额外拨款作为学校管理款项，包括重新换上新电线和建水槽。

与此同时，他表示，根据记录显示，砂拉越有415间学校需获得维修，不过其中的183间因过于残旧也非常迫切维修。

他指出，目前有69间中小学在第十大马计划末及第十一大马计划前期，获得翻新和重建。

玛兹尔今日巡视达闽政府中学后，在开新闻发布会时如是指出。

他说，该部将竭尽所能改善砂州学校设备不齐全的情况，特别是优先为那些残旧的学校进行翻新或重建。