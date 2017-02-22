起6仿真度高槍 警鳴槍4青年棄車逃

西连警区主任阿斯旺迪（左2）和下属们展示所起获的仿真枪械。

（本报古晋21日讯）4名青年凌晨共车遇警拒检，并与警方在路上展开25公里的追逐战，最终在转入死路和刑警鸣枪警告的情况下，才放弃逃逸，而刑警则是他们的车里查获6支仿真枪械、弹闸及塑胶子弹等其他物件。

该宗案件于今日凌晨3时许，在西连打必禄边界路段发生。

目前，警方已是援引1960年危险武器法令8（a）调查此案，一旦罪成可被监禁最高7年或罚款不超过1万令吉或两者兼施。

西连警区主任阿斯旺迪副警监今午在西连警区总部召开新闻发布会证实此事件，并透露4名被捕青年年龄介于18岁至28岁之间，其中1人曾涉嫌刑事案被捕，另外3人则无前科。

阿斯旺迪表示，当时一支刑警在打必禄边界路段巡逻时，发现1辆可疑车子，因此就指示司机停车接受检查，惟司机不仅没配合，还猛踩油门逃逸。

他说，刑警见状后便随后追捕，与对方在路上展开约25公里的追逐战，直至对方车子转入打必禄关卡检疫站处，因该处大门锁上而无路可逃，加上刑警鸣枪警告后，对方才放弃继续逃跑。

“刑警当时逮捕车内4名青年，并在车内查获6支仿真枪械、弹闸及塑胶子弹等物件。”

阿斯旺迪指出，6支仿真枪械包括5支仿真步枪和1支仿真手枪，其他物件有仿真防弹夹克、帽子、充气罐等。

他说，现阶段警方仍在调查4名青年拥有仿真枪械的目的及仿真枪械的来源处。

此外，阿斯旺迪呼吁民众千万不要购买和拥有仿真枪械，而且警方也没发出拥有仿真枪械的准证，所以一旦被捕就会采取法律行动对付。

他解释，这些枪械仿真度高，容易让人误以为是真枪。