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賽季首秀相約全英賽 萬眾期待李林大戰

发布于 February 1, 2017
身为卫冕冠军的林丹，选择全英赛作为今年新出发的首站国际赛赛事。
身为卫冕冠军的林丹，选择全英赛作为今年新出发的首站国际赛赛事。


（伦敦31日综合电）自从首阶段中国羽超联赛以来就没有比赛任务、但不乏媒体焦点加身的“超级丹”林丹，如今获主办方确定将参加3月的全英赛，让已买少见少的“李林大战”变成有望在该首要超级赛上演！

英格兰羽总日前在全英赛官网撰文指出，目前世界排名第6的中国传奇林丹确认参赛，并且还以他与早早已宣布要将今年全英赛当成赛季复出战的大马一哥李宗伟齐齐登场作为文章重点。本赛事是在农历新年前的上周二截止报名。

今年全英赛将在3月7日至12日举行，除了其他各国名将，这也将见证两大男单天王老将的赛季首秀。林丹的最后一次国际赛已是去年8月的里约奥运会，当时在半决赛和季军战连败给李宗伟和丹麦的阿薛森，过后经历了出轨新闻风波，没随国家队冬训的他低调参加羽超联赛和自己积极训练准备新赛季；而李宗伟在丹麦赛伤退后，已连续缺勤了法国、香港和中国超级赛，12月的杜拜超级赛总决赛止步小组赛，也缺席了大马大师赛。

而且，这有可能是两人最后一次参与历史悠久的全英赛角逐。他们都有可能在今年格拉斯哥世锦赛之后对各自的生涯规划作出关键决定，退役与否也引起全球广大球迷关注。

在不久后将出炉的签表上，如果李宗伟和林丹有缘相遇，那么将是两人的第38次“左林右李”交锋，在全英赛历史上两人也共有3次交手纪录，林丹以2胜1负稍领先，李宗伟唯一胜出的就是2011年决赛击败这位宿敌捧冠。

 

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