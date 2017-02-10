貿長:商家自貼標籤 停止取締豬毛刷

韩沙再努丁（左3）与各造代表举行对话会后，手叠手展示共同打造和谐社会。左1为莫哈末罗斯兰、江华强（左4起）、王耀辉、刘庆和及方志民。

（吉隆坡9日讯）国内贸易、合作社及消费部长拿督斯里韩沙再努丁宣布，立即停止取缔猪毛刷行动，而商家售卖含动物皮毛商品时，仅需贴上标签即可。

他透露，他昨天出席内阁会议后，也指示下属，尤其是执法组主任拿督莫哈末罗斯兰，停止取缔及应谨慎处理取缔行动。

他说，当局将为不了解有关法令的商家提供资讯，而非采取强硬态度处理。

他今日与马来西亚五金批发商公会等造针对猪毛漆刷事件举行对话会后，召开记者会时坦言，许多事情都被妖魔化了（dimomok），小事化大。

他认为，无论任何事情，都不应成为分裂彼此的课题。

他指出，把食物分为清真和非清真是无可厚非，但食物以外的产品，贴上标签注明成份便可，况且当局不曾要求在含动物成份刷子上贴上清真标志。

“我的方法很简单而已，就是把含动物成份的商品贴上标签。”

不过，他强调，要是使用猪皮制造的鞋子，不可能要注明这是违法或非清真鞋子，这不符逻辑。

不管怎样，韩沙说，他们将对犯法商家采取行动。

他也以不点名方式，促有意提供建设性建议的非政府盈利组织，可向他商谈。

他说，身为贸消部长，他需在国内经济和消费者之间取得平衡，确保商家愿意在我国投资，毕竟政府征收的税务，最后都用在人民身上。

他强调，国人住在多元种族和宗教的国家，应向打造和谐社会方向前进，了解、尊重和爱护彼此。

另外，韩沙再努丁说，他将与第二财长拿督斯里佐哈里阿都干尼共同把公布汽油计算方程式的建议，带到内阁会议讨论。

他指出，他与佐哈里会深入探讨此事，然后带到内阁定夺。