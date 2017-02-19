貪污罪成續委任甲必丹 林思健促沈桂賢交代

（本报美里18日讯）砂行动党秘书林思健要求人联党主席沈桂贤针对某位贪污罪名成立的地方人联党员继续受委担任甲必丹一职表态，不要静悄悄，不当一回事！

“这是社会价值和领袖诚信的问题，沈桂贤身为党主席兼负责地方领袖的砂地方政府部长，应该坦荡荡的回应此事，给予广大民众一个交代。”

林思健是针对埔奕州议员陈长锋日前揭发某位续任甲必丹虽然在去年自我认罪收取他人1千800令吉的贿赂，而被美里地方法庭判监7天和罚款马币1万令吉，但是却继续受到州政府委任为社区领袖。

他质问，这到底是什么标准，就连一位民选国会议员如果被罚款超过马币2千令吉都失去议员资格和5年内不得参选，为什么人联党会推荐一位被罚马币1万令吉的党员出任地方领袖？

“人联党主席若含糊不清和不回应，就是给人民感觉他在纵容此事的发生，会被民众误以为沈桂贤是在默许此事，袒护其党员，也欺骗社会人士的信用。”

林思健今天表示，所有涉及贪污并罪名成立者的资料都有存档在分贪污委员会的官方网站，案情和处罚都有清楚列明，难道州政府会不知道？

人联党主席自己身为地方政府部长，在这事情上不但没有立下好榜样，还在委任“自己人”担任社区领袖方面如此不顾及民意和标准，谈何廉洁施政和叫华社给予人联党支持。

林思健要求沈部长回应其党员受委一事上他到底采取了什么行动，拿起领袖般的勇气面对民众的质疑，不要企图逃避责任。