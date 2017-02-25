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負面效應衝擊房地產業 陳慶崧：店屋供過於求

发布于 February 25, 2017
靠近市区的双层半独立房屋，如今市价皆在65万令吉或以上。
靠近市区的双层半独立房屋，如今市价皆在65万令吉或以上。


（本报诗巫24日讯）国内各行各业当前面临经济萧条的困境，房地产业也遭受负面效应冲击，而发展商现正放缓推行发展计划的脚步，同时静观市场的需求和各项微妙因素的变化。
J-De集团执行主席拿督斯里陈庆崧今日受访时，对《联合日报》记者证实了上述情况。
他说，目前发展商只能转换策略，改建可负担房屋，以满足市场需求。同时，一些商业店屋甚至以原价20至30%的折扣脱售，而高端住宅区房屋也让购屋者享有更多折扣。
“虽说经济不景，但黄金地段或位置理想的房屋及商业店，现在市场上仍受到一定程度的欢迎，但销售方面确实较过往来得慢。”
若与州内其他省份相较，诗巫的房地产价格比其他城市来得低，只是一些黄金地段的房屋售价较高，但整体而言还是处于合理的水平。
“综观来说，诗巫的商业店屋仍处于供过于求的情况。不少投资者在数年前有经济能力购置商业店，等待出租。但基于诗巫人口数量不多，且现今市场景气不佳，人们租店营业的意愿不高，因此目前在各地可见到不少空置的店屋。”
陈庆崧表示，除非在当前这段期间以低价出租店屋，否则即面对许多商业区店屋空置的情况，并拉低了人们到访该地区的意愿，且无法带动市场经济的活络。
“在高端住宅区房屋方面，大部份发展商都觉得在目前经济不景的时期，销售面对一定的困难。有鉴于此，如今大家都放缓了建造高端住宅及商业店屋的步调，因为无法迎合市场的实际需求。”
另一方面，他表示，目前诗巫由市中心至方圆6哩之内的地段，仍属市区范围，并归属于诗巫市议会的管辖区域。在这城市地段的2层楼排屋中间单位，现今的市价在42万令吉以上，3层楼排屋中间单位的售价则为55万令吉以上。
“至于这个区域内的双层半独立房屋，市价则在65万令吉或以上。因为砂州各个城镇的优质地段，如今已愈发难寻，且土地价格十分昂贵。”

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