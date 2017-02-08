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豬毛狗毛漆刷風波繼續燒 貿消局開始查

发布于 February 8, 2017
砂贸消局副局长哈菲兹（左）检查五金店里的漆刷。
砂贸消局副局长哈菲兹（左）检查五金店里的漆刷。


（本报古晋7日讯）针对猪毛漆刷风波，砂拉越贸消局已依据法令在全砂展开检举工作，检查以猪毛或狗毛制作的漆刷子。
砂贸消局副局长哈菲兹今日率领下属突击检举古晋市某五金店后，向在场的传媒如此表示。
哈菲兹坦言，该局的确是有接获投诉，指漆刷商品是利用猪毛制作，因此对商家展开检举行动，而行动成果也发现有怀疑是猪毛制作的漆刷，这些漆刷将会做进一步的鉴定。
他说，该局所展开的检举行动是依据2013年（由猪或狗的任何部分制作的物品）商品事务通令所进行，并根据2011年商品事务法令判处罪行。
“在有关法令下，违例者（个人）将面对罚款不超过10万令吉或监禁不超过三年或两者兼施，若是企业机构涉及违法，将被判不超过20万令吉。”
他解释，商家必须对利用猪或狗皮毛制作的商品进行分类，在售卖空间进行区别，同时也必须明显的以国语或其他语言注明和标签。
“这不只是限定在漆刷方面，凡是一切涉及利用猪或狗皮毛制作的商品，就必须分类注明，包括鞋子、裤带或化妆品等等。”
他强调，该局并没有禁止商家售卖，但必须依据法律的规定，把商品分类注明，这样穆斯林就会了解，及不会误买非穆斯林商品。
“现阶段我们只是怀疑有关商品的成分，还有待化验局做出鉴定，而这些商品多数是来自中国。”
他称，如果查实商家没对非穆斯林商品进行分类和注明，贸消局就会采取行动，把违法者提控上庭。
另一方面，哈菲兹也呼吁商家必须对商品进行标价，包括二手车。
他说，如果当局接获投报，就会采取取缔行动，因为消费者有权知道商品的价格，并在确定价格后才购买。

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