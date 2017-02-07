“豬毛油漆刷風波” 劉乃爵：已聯繫西馬同業了解 事情尚未明朗化

（本报古晋6日讯）昨日在西马五金业界闹得沸沸腾腾的“猪毛油漆刷”的风波，晋汉省五金机械商公会主席刘乃爵表示，该会已经关注到“猪毛油漆刷”所引起的风波，惟，事情还没有明朗化，目前已经联系西马同业了解进一步情况。

他今日接受联合日报访问时表示，目前砂拉越还没有任何关于这件事情的执法行动，而贸消部也没有发出任何的指示和通知。

他说，油漆刷都是使用动物的毛制成的，但是，这些毛发是经过了多重的处理。

他说，该会已经向西马同行和公会了解情况如何，但是，目前的情况尚未明朗，而且清真课题也属于敏感课题，他表示不便在未明朗化之前发表太多。

另外，该会秘书长许鲁云也在接受访问是表示，过去半个世纪以来，五金店并没有面对如此的问题，他认为，这是极端的宗教问题，而，在砂拉越他认为不会因此而起风波。

他对于州政府的秉持的中庸表示信心。

“就像麦当劳的清真蛋糕事件，在砂拉越也激不起什么波澜，而砂拉越也不允许这样的极端宗教手法的出现。”

他认为，这样的宗教课题在砂拉越无需太担心。虽然如此，该会也会持续关注这起事件的发展。

50年不曾發生突如其來

五金油漆承包商感不安

（本报古晋6日讯）对于西马贸消部取缔疑是猪毛油漆刷的行动，不少五金商和油漆承包商都感到惊讶和不安，均认为这在过去50年不曾经发生的事情，为什么会突然的发生。

砂贸消部截至截稿为止并没有对此课题做出任何的回应。

1名从事油漆工作30年的赖先生在受访是表示，对于油漆刷的刷毛，大家都知道是动物的毛所制成的，而不同的动物毛也适合不同的油漆，包括了水漆、油漆、打底漆等等。

他对于这项取缔行动感到非常不了解，而在过去，也有不少的马来同胞跟着他一起工作，而他们也没有对此感到任何的不适应。

他说，现在的油漆刷都是中国进口，因为便宜而且好用。

“谁会去理会油漆毛是什么动物的毛？这样太离谱了，简直就是为难商家。”

从事五金贸易余先生也在受访时表示，在昨天之前，这个问题从来都不是问题，而他的顾客也有不少的马来同胞，也不会问油漆毛是什么动物的毛，来买的顾客都只是问油漆刷的型号和适合什么油漆。

对于会不会因此而把油漆刷下架，他表示没有这个必要，如果穆斯林认为这是违反了他们的宗教，那么他们大可以不买，不必为此而大动作让油漆刷下架。

据了解，在“每日新闻”揭露代码为A913和A680的油漆刷子以猪毛为原料后，国内贸易、合作社及消费部执法组昨日开始在西马半岛孟沙一带检查五金店和超市，并没收了超过90把A913和A680漆刷。

均勻刷出油漆耐用

優質豬毛刷含漆量大

（本报古晋6日讯）根据资料显示，五金店销售的油漆刷都是动物毛制作。

在动物毛方面包括了猪毛、羊毛，这是油漆刷，但是在画刷、化妆刷等方面，要求不同，或者会使用合成纤维作为原料制作毛刷，而动物毛都是偏向大众价格去向，比起合成纤维，动物毛的油漆刷便宜许多。

根据分类，优质猪毛刷的含漆量大、弹性好，能均匀地刷出油漆，使漆面表面厚薄一致，不易在涂刷表面留下刷毛，耐用等特点。特别合适用于浓度比较高的油漆与胶水；羊毛刷细软、光滑、流平性好，能均匀地吐出油漆，使漆面表面平滑，厚薄一致，不易在涂刷表面留下刷纹，施工时手感顺畅，耐用等特点。缺点是易掉毛。

由于油漆刷的耗损率高，因此，消费者偏向于使用动物毛制成的油漆刷。猪毛是最早用来加工成油漆刷，猪毛油漆刷适用于建筑，装潢，家具等行业的涂料油漆涂刷，而且猪毛刷坚实耐用，具有达到较重的油漆涂层的效果，同时易清理，可以重复使用。

而本地五金店多是向中国进口猪毛油漆刷，从来也没有人在油漆刷的制作原来上提出任何疑问。