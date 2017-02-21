譴責大馬處理案件方式 朝鮮要求聯合查案

姜哲在大使馆发表声明，谴责我国。

（吉隆坡20日讯）朝鲜驻马新大使姜哲今日强烈谴责我国在“金正男遇刺”案的处理方式，并三番四次指控我国与韩国政治同谋丶故意拖延发放遗体的时间。

朝鲜也向我国与国际社会提出要求，即与我国执法当局，组成联合的调查小组，一起调查此案。倘若我国允诺这一要求，朝鲜方会马上派遣他们的律师团到我国进行联合调查。

姜哲是于大使馆召开的新闻发布会上，发表声明。

姜哲在声明中，一再强调遇刺者为持有外交护照的“金哲”（Kim Chol），而从未提及金正男。他说，朝鲜是在金哲逝世后一天才获得大马警方的通知，也指大马警方经过7天的调查之後，仍未查出死因的真相，他们对此充满质疑。

姜哲强调，朝鲜当局不曾承认在马逝世的朝鲜男子金哲是朝鲜最高领导人金正恩同父异母的哥哥金正男，惟他确认，金哲所持有的是外交护照。

他指出，副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎西希说朝鲜大使馆确认死者的另一个身份，是毫无根据的说法。“朝鲜大使馆是在2月18日提呈正式文件，除了死者护照上的名字即金哲，大使馆并不知道他的另一个身份。”

朝鲜也认为，倘若是化学物品毒死“金哲”，为何落毒者却可以毫无损伤。他们很怀疑大马警方的说法，并怀疑这是否是捏造的。

朝鲜继续以韩国因总统朴槿惠所涉及的丑闻为由，认为我国以此案协助韩国转移国际的视线，姜哲提出其中的一个理由是，韩国在命案发生後一日，即可以清楚指出死者为另一人，而非“金哲”（即金正男）。他们对此充满疑问。

他也指阿末扎希在大使馆提呈文件前就做出上述宣布，反映出大马政府与韩国幕后操纵者关系密切。

对于大马警方押扣拥有外交护照者的遗体，他指已违反国际协定；在证据不足的情况下，便衣警方扣留韩鲜人民，以及挥枪指向其家属，这犹如是美国好莱坞的黑帮电影情节般。

姜哲在阅读声明后转身离去，当韩国媒体追问，金哲和金正男是否为同一人，姜哲表示不予置评。