警：屬神經性毒劑 VX 15分鐘內奪命

EA-2192纯品为无色无嗅的油状液体。

（吉隆坡24日讯）警方今日公布毒杀朝鲜籍男子金正男的毒药，证实是“VX神经性”毒剂，这种毒剂可在15分钟内夺人性命！

全国总警长丹斯里卡立发指出，这种毒剂也是在1997年化学武器公约与2005年大马化学武器公约法令下受管制的化学武器。

他今早发文告说，警方已接获国家化验局的初步报告，指该局化武分析中心已从死者的眼睛粘膜和脸部采集拭抹样本进行化验。

“化验结果显示，所化验的物品证实是乙基S-2-二异丙氨基甲基硫代膦酸酯（Ethyl S-2 Diisopropylamino Methylphosphonothioate），或俗称的VX神经性毒剂（VX Nerve Agent）。”

他说，其他几项所抽取的样本，还在化验当中。

根据医药网站，VX是一种攻击神经线的化学武器，呈油状液态、没有气味，只需要10毫克渗入皮肤便足以致命。

根据《维基百科》解释，乙基-S-（2-二异丙氨基乙基）甲基硫代膦酸酯（Ethyl S-2-（diisopropylamino）Ethyl Methylphosphonothioate）是一种剧毒的有机磷酸酯，由隶属英国皇家化工有限公司（Imperial ChemicalIndustries）植物保护实验室的研究员兰吉特戈什（Ranajit Ghosh），以及前瑞典国防研究部职员拉尔斯·埃里克·塔美林（Lars-ErikTammelin），分别于1955年和1957年独立发现，前者已于1952年申请并取得专利权。EA-2192于1954年完成初步评价被送往英国军方进行更为深入的研究与评估，很快就为军队列入制式装备，并在后来受到多国重点关注与研究，属于第三代化学战剂。OP在美国化学部队中的正式编号为EA-2192（埃奇伍德兵工厂，也称为ExperimentalAgent)，因一直未有正式名称，而常以其代号“VX”作为其称呼。

EA-2192纯品为无色无嗅的油状液体，外观类似于机油，蒸发速度介于轻质机械油与机油之间，工业品为微黄色至棕黄色的油状液体，有硫醇气味，毒剂含有杂质或贮存过久时也会产生硫醇气味并略显黄色，此点有助于判断V类毒剂的存在。

EA-2192本身被军方归为持久性毒剂，根据改性剂或撒布途径的不同持久性亦可发生改变。

吸入后急性中毒症状的第一到第二分钟，瞳孔会收缩；2到4分钟会流多汗与流涎；5到10分钟会抽搐、麻痹与痉挛；10到15分钟就死亡。