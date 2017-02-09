警嚴密監視西華古瑪 卡立籲民眾勿擔心

（新山8日讯）全国总警长丹斯里卡立强调，在加拿大服刑完毕回国的连环强奸犯西华古玛，将定居在巴生谷，而且生活将受警方严密监视，民众不需感到担心。

他说，西华古玛已在加拿大服完刑，在遣送回国后就是普通人，况且没有法令让警方逮捕对方。

他指出，西华古玛已自动跟警方配合，并接受警方监视，直至目前，民众没必要感到担心。

他今日出席全国警方行政议决会议后在记者会上说，警方已向西华古玛索资料和录口供，知道对方住处。

“他也同意接受警方的监视，我们会通过社警的协助来监视。”

针对沙巴州政府禁止西华古玛入境，他指出，该州政府有权这么做，他不要涉入此事。

出席者有全国警察行政局总监拿督斯里祖基菲和柔佛总警长拿督旺阿末。

卡立说，警方已为来届全国大选做准备，特别是社交媒体单位。

他指出，来届大选，国阵和希联都会使用社交媒体进行竞选工作，所以，警方社交媒体单位须获得完善设备，做好准备。

他强调，警方在来届大选最主要的任务，是确保选民在不感到害怕情况下出来投票。

他也透露，今日的会议已讨论来届大选的准备工作，针对警方体力、精神、器材和了解法令等方面，确保大选顺畅进行。

他说，警方会严厉监督非法集会和领袖发表煽动性言论问题。

他认为，人民政治思维已成熟，懂得分辨对错。

针对网络媒体指40%警员收入过低，卡立指出，在12万7千名警员中，只有2.5%警员的薪水在低水平，警方会透过福利单位协助这些同僚。

他认为，有关新闻会让人民感觉警方因薪水过低，连吃和穿都不够，会因此涉及贪污，所以，他有必要澄清。

他指出，警队也有福利单位，会提供协助予有需要的警员，民众不必担心警员会因为薪水低而涉及贪污勾当。