警偵破 非洲愛情詐騙集團 女醫生律師 也上當

苏克里（左3）与立功警官出示起获的作案工具。

（吉隆坡24日讯）非洲籍爱情诈骗集团多番重施故技设局掠财，就连医生、律师与教师等专业女性，也不慎坠入爱情陷阱，白白将钱送给“情郎”！

警方侦破一个非洲爱情诈骗集团，拘捕3名本地女郎与两名尼日利亚籍男子；这个集团过去逾一年来，涉及向多名本地女性诈骗，其中男疑犯与目标通过社交媒体认识，过后通过甜言蜜语，假意称送给目标的礼物被关税局官员扣住不能入境，要目标汇入指定银行户头来“通关”，借机诈财。

金马警区主任苏克里助理总监星期五在记者会上说，金马区商业罪案组一支警队，星期三下午4时突击雪兰莪州加影一间公寓单位，拘捕3名本地女郎（35到37岁）与两名尼日利亚籍男子。

他说，警方在屋子内，起获各种银行提款卡、手机、手提电脑，以及其他文件。

“调查发现，这个集团涉及爱情诈骗活动，非洲籍疑犯通过甜言蜜语，诱骗目标把钱汇入他们情人的户头。”

他说，疑犯的目标是芳心寂寞的女性、单身母亲，以及专业领域的女性如医生、律师与教师等。

他透露，该警区去年到现在接到39宗案件，其中今年首两个月有4宗，诈财总额高达593万9920令吉。

“这个集团涉及其中15宗案件。”

目前，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文，调查此案。