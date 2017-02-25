首页 新闻 国内新闻 警偵破 非洲愛情詐騙集團 女醫生律師 也上當

警偵破 非洲愛情詐騙集團 女醫生律師 也上當

发布于 February 25, 2017
苏克里（左3）与立功警官出示起获的作案工具。
苏克里（左3）与立功警官出示起获的作案工具。


（吉隆坡24日讯）非洲籍爱情诈骗集团多番重施故技设局掠财，就连医生、律师与教师等专业女性，也不慎坠入爱情陷阱，白白将钱送给“情郎”！
警方侦破一个非洲爱情诈骗集团，拘捕3名本地女郎与两名尼日利亚籍男子；这个集团过去逾一年来，涉及向多名本地女性诈骗，其中男疑犯与目标通过社交媒体认识，过后通过甜言蜜语，假意称送给目标的礼物被关税局官员扣住不能入境，要目标汇入指定银行户头来“通关”，借机诈财。
金马警区主任苏克里助理总监星期五在记者会上说，金马区商业罪案组一支警队，星期三下午4时突击雪兰莪州加影一间公寓单位，拘捕3名本地女郎（35到37岁）与两名尼日利亚籍男子。
他说，警方在屋子内，起获各种银行提款卡、手机、手提电脑，以及其他文件。
“调查发现，这个集团涉及爱情诈骗活动，非洲籍疑犯通过甜言蜜语，诱骗目标把钱汇入他们情人的户头。”
他说，疑犯的目标是芳心寂寞的女性、单身母亲，以及专业领域的女性如医生、律师与教师等。
他透露，该警区去年到现在接到39宗案件，其中今年首两个月有4宗，诈财总额高达593万9920令吉。
“这个集团涉及其中15宗案件。”
目前，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文，调查此案。

  • 德国美因茨，特朗普的头像被放上了狂欢节彩车，他被形容为“中国商店里的大象”。尽管已经和中国领导人进行了直接接触，特朗普仍然坚称中国为汇率操纵国。

    中國被賦予新頭銜 操縱匯率的「總冠軍」

    （美国华盛顿24日综合电）在新财长姆钦（Steven Mnuchin）透露将采取更多系统性方法来分析北京汇率政策之后仅仅几个小时，美国总统特朗普于周四（2月23日）坚持自己竞选时对…
    February 25, 2017
    2 second read
  • 美国国务卿提勒森（左）和国土安全部部长约翰·凯利联袂首度出访墨西哥。

    美國務卿「艱難」訪墨 兩鄰國關係空前緊張

    （美国休斯敦24日综合电）美国国务卿提勒森和国土安全部部长约翰·凯利联袂首度出访墨西哥，23日与墨总统涅托和其他官员就安全、移民、贸易和边境问题举行会谈。提勒森罕见发表简短声明，称…
    February 25, 2017
    0 second read
  • 林顺平（左）移交支票予方天兴。

    林順平捐100萬 成華總大廈發起人

    （吉隆坡24日讯）世界林氏总商会总会长丹斯里林顺平热心华社公益不落人后，资助华总大厦基金100万令吉，成为华总大厦发起人兼华总永久名誉顾问。 …
    February 25, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 人資部： 高達3萬7699人被裁 去年失業率 增3.5％

    （吉隆坡24日讯）根据劳工部统计，去年整年高达3万7千699人被裁，当中1万4千848人（39.4％）在自愿离职计划（VSS）下离职，而2万2851人（60.6%）则是正常解雇，裁…
    February 25, 2017
    0 second read
  • 林顺平（左）移交支票予方天兴。

    林順平捐100萬 成華總大廈發起人

    （吉隆坡24日讯）世界林氏总商会总会长丹斯里林顺平热心华社公益不落人后，资助华总大厦基金100万令吉，成为华总大厦发起人兼华总永久名誉顾问。 …
    February 25, 2017
    0 second read

  • 朝鮮有權派律師來馬 邱進福：調查須我國允許

    （吉隆坡24日讯）大马人权律师邱进福指出，任何国家都有权利发表声明欲派律师团队来马，但是否真的可以展开调查，仍须视大马当局的允许与否。 …
    February 25, 2017
    2 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭