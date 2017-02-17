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謹守伊斯蘭婚姻法 查米拉私邸候補選成績

发布于 February 17, 2017


（本报古晋16日讯）丹绒拿督补选竞选主任拿督斯里旺朱乃迪表示，国阵候选人拿督查米拉谨守伊斯兰婚姻法，因此在开票日当晚，她将在山都望私邸等待成绩，换言之，她不会如其他候选人般的在开票中心等待成绩出炉。
他进一步说，而拿督查米拉将会由其幼子阿兹祖作为代表在机票中心等候成绩。
他今天在记者会上回答记者的提问时这么表示。
另外，他也回答说，至于首相和副首相会不会在计票当晚前来，他则表示这不一定。
同时，拿督斯里旺朱乃迪也表示，竞选团队以Whatsapp简讯方式，向团队报备最后几日的竞选工作，同时也在土保党妇女组的配合下，逐门逐户的探访选民，并分发国阵候选人拿督查米拉的竞选宣传单。
“我对拿督查米拉非常有信心，也对这一次的补选有着信心，我认为国阵会在这次补选中获得辉煌的胜利。”
他表示，竞选团队准备了中文、马来文、英文及伊班文版本的告选民书，当中也详细的提到拿督查米拉对人民的心愿，其中更呼吁选民踊跃出席投票。
他也重申，基于伊斯兰婚姻法，因此在告选民书也将解释拿督查米拉必须在家里守丧，因而无法在竞选期会见选民。
至于国阵是不是会通过录制影片来拜票，他则表示，该影片一般上都必须通过本身的批准才能被发布，单截至目前，本身还未收到相关发布的最新情况。
他说，由于近期经常下雨，该党在丹绒拿督区15个投票区都备有足够的雨伞供选民使用。而政府也将按照过去的经验，监督一些经常遇上水患的甘榜，以便一有水灾的发生，行动队伍就即时提供援助。

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