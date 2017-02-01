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諾麗：配合霹靂旅遊年 遊客料突破800萬人次

发布于 February 1, 2017
柯建刚（右4）赠送纪念品予诺丽，右起为余兆佳、叶幼琪、刘伟珠，左1苏奈达。
柯建刚（右4）赠送纪念品予诺丽，右起为余兆佳、叶幼琪、刘伟珠，左1苏奈达。


（怡保31日讯）掌管旅游、艺术、文化、通讯及多媒体事务的霹雳州行政议员拿督诺丽指出，配合2017年霹雳旅游年的到来，预计今年来霹雳州观光的海内外游客能突破800万人次。

她说，随着旅游指南《孤独星球》公布2017年全球10大最佳旅游地区，霹雳州名列第9，是全亚洲及全马来西亚唯一上榜之地，也是续去年7月《孤独星球》公布怡保为第6个亚洲十大最佳旅游景点区后，霹雳州再度赢得全球级别的美誉，相信因此能吸引更多游客到来怡保观光。

她周二上午接待由霹雳南海会馆带领的澳门传媒集团董事长柯建刚及星腔传人叶幼琪等人拜访时，如是披露。

诺丽希望澳门与怡保双方能互动协助推广两地旅游业及投资，以达致互惠互利双赢策略。

另一方面，她希望未来能增设怡保直飞澳门的新航线。

有关柯建刚较早前提出要求委任叶幼琪成为“大马福利基金会公益金慈善大使”兼“大马旗袍形象大使”的建议，诺丽表示，州政府有许多附属机构，因此有必要依据程序办事，同时将会请示霹雳州务大臣拿督斯里赞比里，以作最后的决定。

叶幼琪目前是担任中国人口福利基金会公益金慈善大使兼全球（中国）旗袍总会澳门旗袍形象大使。

柯建刚指出，身为澳门媒体集团董事的一分子，承诺致力宣传推动怡保旅游为焦点。

他认为，一旦霹雳州政府通过委任叶幼琪为大马形象大使及慈善大使，在叶幼琪通过澳门电视台及报章致力宣传怡保旅游业，相信游客量能超越1千万人次。

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