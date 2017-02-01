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調查委會成立 7天內完成報告

发布于 February 1, 2017
彭育明（后）昨日探访在医院的中国游客。
彭育明（后）昨日探访在医院的中国游客。


（亚庇31日讯）当局7天内完成沉船案相关报告！
州旅游、文化及环境部成立一项调查委员会，以便针对大年初一运载中国游客沉船案作出详细调查。
助理部长拿督彭育明指出，这支调查委员会是针对沉船案作出详细调查，并锁定在7天内完成相关报告。
他31日连同沙巴警察总监拿督南利丁和中国驻沙巴总领事陈佩洁前往医院探望20名中国游客之后，受记者询时这么表示。
除此之外，他也要求大马海事执法机构、亚庇市政厅、水警行动部队等相关单位能加入其中，透过整合各单位的资源，对今次的沉船案意外作出详细的调查。
“州旅游、文化及环境部长拿督马西迪已经授权成立这项调查委员会，除了上述相关的单位之外，我们也会邀请经验资深的专家加入这个委员会共同研究。”
他也透露，这个调查委员会研究完成的报告，也将用作日后海上活动安全危机的参考之用。
同时，中国驻亚庇总领事陈佩洁也促请媒体尊重目前在医院接受治疗的沉船事件中国籍生还者的隐私。
她说，中国总领事馆感谢大马人民对此事的关心和准备帮助生还者和家属，然而希望民众能顾及这起事件相关人士的隐私。
“我感谢来医院探视的人士的关心，但是请勿采访他们。”
“也请勿拍照，因为他们有伤在身。请让他们在安心的环境静养，最重要勿拍照并对外公开。”
陈佩洁今天在大马海事执法机构媒体中心对记者这么指出。
谈到正在接受治疗生还者的情况，她说，他们的伤势已经好转。
陈佩洁感谢大马最高领导人重视此事，也对大马当局的应对措施感到满意，并转达中国国家主席习近平希望能尽快寻获失踪者下落的讯息。

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