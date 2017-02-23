誤以為獲釋離開法庭 男子遭地庭發逮捕令召回

（本报诗巫22日讯）诗巫法庭今早上演一幕小插曲！1名涉嫌在商业店五脚基持斧头追砍他人的男子，今早在推事庭面对没有随身携带大马卡的罪状，并获得承审推事释放后，误以为案件了结而离开法庭，却不知另一宗在地庭被控的持械伤人罪。

今早11时许，地庭迟迟未见到该名男子，于是发出逮捕令。男子赶紧于今午1时30分前往市区警察局自首，并在过后被押往地庭面对持械伤人罪名的当儿，也透过辩护律师刘礼宾向法庭道歉。

本案被告为朱姓男子。今早9时许，他先在推事庭面对于2017年2月1日下午1时30分，在一店屋五脚基被发现没有携带大马卡的罪状。此举抵触了1990年国民登记局法令第25（1）（n）条文，因而被控上庭。

由于今早没有主控官，承审推事谕令释放被告。在获得释放后，男子随即离开了法庭。直至上午11时许，被告仍未出现在地庭内，地庭法官遂发出逮捕令拘捕他，并将案件订于今年3月27日再次过堂。

被告于下午1时30分向警方自首，过后在地庭作出解释与道歉。在逮捕令获得法庭批准取消后，他被控于2017年2月1日下午1时30分，在一店屋五脚基疑持斧头追砍一名黄姓男子。

被告此举抵触了刑事法典第326条文，一旦罪名成立，将会面对的最高刑罚为监禁20年及罚款，抑或被施以鞭刑。

然而，被告对上述罪名拒表认罪，故地庭法官谕令以5千令吉及2名担保人保外候审，同时每个月需前往警察局报到1次，而案件也订于今年4月4日再次过堂。

另一方面，本案受害人黄姓男子与行动党柏拉旺区州议员黄培根夫妇，以及黄培根特别助理周俊毅和卢增国律师今早也到法庭，了解案件的进展。