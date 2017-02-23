首页 新闻 中砂新闻 誤以為獲釋離開法庭 男子遭地庭發逮捕令召回

誤以為獲釋離開法庭 男子遭地庭發逮捕令召回

发布于 February 23, 2017


（本报诗巫22日讯）诗巫法庭今早上演一幕小插曲！1名涉嫌在商业店五脚基持斧头追砍他人的男子，今早在推事庭面对没有随身携带大马卡的罪状，并获得承审推事释放后，误以为案件了结而离开法庭，却不知另一宗在地庭被控的持械伤人罪。
今早11时许，地庭迟迟未见到该名男子，于是发出逮捕令。男子赶紧于今午1时30分前往市区警察局自首，并在过后被押往地庭面对持械伤人罪名的当儿，也透过辩护律师刘礼宾向法庭道歉。
本案被告为朱姓男子。今早9时许，他先在推事庭面对于2017年2月1日下午1时30分，在一店屋五脚基被发现没有携带大马卡的罪状。此举抵触了1990年国民登记局法令第25（1）（n）条文，因而被控上庭。
由于今早没有主控官，承审推事谕令释放被告。在获得释放后，男子随即离开了法庭。直至上午11时许，被告仍未出现在地庭内，地庭法官遂发出逮捕令拘捕他，并将案件订于今年3月27日再次过堂。
被告于下午1时30分向警方自首，过后在地庭作出解释与道歉。在逮捕令获得法庭批准取消后，他被控于2017年2月1日下午1时30分，在一店屋五脚基疑持斧头追砍一名黄姓男子。
被告此举抵触了刑事法典第326条文，一旦罪名成立，将会面对的最高刑罚为监禁20年及罚款，抑或被施以鞭刑。
然而，被告对上述罪名拒表认罪，故地庭法官谕令以5千令吉及2名担保人保外候审，同时每个月需前往警察局报到1次，而案件也订于今年4月4日再次过堂。
另一方面，本案受害人黄姓男子与行动党柏拉旺区州议员黄培根夫妇，以及黄培根特别助理周俊毅和卢增国律师今早也到法庭，了解案件的进展。

  • 美里成宜居渡假城市 沈桂賢： 居委會扮要角

    （本报美里22日讯）要美里要达到宜居的度假城市，地方居民委员会在这方面已扮演重要角色。 …
    February 23, 2017
    0 second read

  • 外擴團隊卓越準則會議 助企業調整 評估發展項目

    （本报古晋22日讯）大马生产力局在砂区每两年都会进行一次外扩团队卓越准则迷你会议，距离上一次举办是在2015年，当时参与团队也从2013年的9个增至2015年12个。 …
    February 23, 2017
    0 second read

  • 心臟有孔小玲玲 3月赴首都進行手術

    （古晋22日讯）在各界善心人士的捐助下，患心脏有孔的刘玲玲小宝宝，现已筹到马币5万5千令吉，且主治医生已确定，小宝宝将于3月2日赴吉隆坡，并定于3月4日在吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术…
    February 23, 2017
    6 second read
载入更多相关文章
  • 诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员（中）在主持常月会议，左起为署理主席罗嘉雅及代秘书杨天赋。

    張泰卿促勿在五腳基停放 市會將重審非法泊車罰款

    （本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员在今早的常月会议上，呼吁电单车骑士不要随意在五脚基停泊电单车，同时也呼吁提供电单车销售及维修业者，要尽量的避免占用五脚基来进行商业…
    February 23, 2017
    0 second read

  • 首肯指定點售花朵蠟燭 張泰卿促攤主注意衛生

    （本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员表示，就如往年一样，市议会将在清明节前14天开始，同意在指定的地点售卖花朵及蜡烛，这些地区包括陈仁华路旁，即在新安堂幼稚园之后、新…
    February 23, 2017
    1 second read

  • 地方議員享基薪建議 沈桂賢：需呈內閣商討

    （本报诗巫22日讯）砂民进党的市议员陈长花今午在诗巫市议会和砂州地方政府部长拿督沈桂贤的交流会上，提出要求地方议员享有基薪的问题。 …
    February 23, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭