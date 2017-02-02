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認罪條件罰款少於2000 健仁國彬今等答覆

发布于 February 2, 2017
张建仁（右4）与陈国彬（左3）连同律师团合摄于法庭外。左1为俞利文、黄庆伟（左2）、张守江（左4）、哥宾星（中）与陈其兴（右2）。
张建仁（右4）与陈国彬（左3）连同律师团合摄于法庭外。左1为俞利文、黄庆伟（左2）、张守江（左4）、哥宾星（中）与陈其兴（右2）。


（本报古晋1日讯）砂行动党国州议员张健仁与实旦宾区国会议员陈国彬因参与净选盟游行被控非法集会，两人的律师团向法庭要求两人认罪条件罚款各不超过2千令吉，惟，检察司方面须待律政司的答复，因此案件展至明日再过堂，以确定是否同意是项申请。
原定在本月17日才过堂的两人基于考量到国选将至，故于今日在古晋地庭提早认罪，不过，两人的辩护团队则向法庭提出请求，即两人的认罪条件罚款不超过2千令吉。
但是，基于检察司须寻求律政司的答复，方才是否同意该律师团队的请求申请。
张健仁与陈国彬是在去年8月29日下午2时至3时，因涉嫌参与了净选盟4.0的集会前的街头抗议行为，而抵触了2012年和平集会法令第4（2）（C）条文。
控状也显示，有关的街头抗议游行是从希尔顿酒店出发，途经敦姑阿都拉曼路、达闽路、万福路及最后抵达宋庆海广场。
根据法令条文，一旦罪成将罚款不超过1万令吉。然而，在同样法令第4（3）条文下，倘若罚款超过2千令吉，2名被告将被撤销议员资格，同时在5年内不能参与选举或担任任何政党职位。
此案件是联邦高级检察司依斯干达以及副检察司傅益廷主控。而两人的辩护律师团队以张守江为首，其他辩护包括哥宾星、陈文达、陈其兴、黄庆伟及赖蒂君。

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