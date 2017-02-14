許道雄促朝好方向加溫 抱團取暖能抵禦逆勢寒流

（本报民都鲁13日讯）民都鲁华总会长许道雄指出，随着马币对外汇率的疲态，油价的连续上扬，百物应声而涨，2017年的通膨指数的高企是意料中的事。

他指出，时下街头巷尾最流行一句话就是“又涨价”了，最流行的一个动作是无奈地摇头。然而，面对着这股无奈“寒流”，各界人士，尤其老百姓也都只好无奈地拉紧衣袖御寒。

许道雄是于昨晚出席民都鲁会宁同乡会主办的2017丁酉年新春联欢晚会兼会员子女华语卡拉ok歌唱选拔赛上，致辞时指出，有人认为，抵御当前逆势的寒流良方是抱团取暖的力量。大家互相祝福、关怀、勉励长信心，安下心，坚守着否极泰来的先机。

“民都鲁省会宁同乡会在省内众公会中，其会员人数只能称上中等规模。可其会在历届领导都积极致力于保持乡亲团结的目标，带领众乡亲，群策群力，朝向各项有素质意义的活动而促成为华社事业中流砥柱的要角。”

他说，事实上，民都鲁省会宁同乡会是省内，除了民都鲁福州公会，拥有自身的狮队的组织，忠于加发扬中华民族象征的文化、致力保存及光大多肴特色饮食文化的少数乡会组织之一。

“这些因团结力量而创造出非一般的丰硕事迹，让广大华社对民都鲁省会宁同乡会肃然起敬，更印证了正面思想与行动的价值观。在这众叹降温、无缚鸡之力的当儿，我以民都鲁省会宁同乡会为例，与大家共勉之。”

他坚信，只要我们踏踏实实地向善，向好的方面加温和互相勉励，我们会承继今晚大团拜满满祝福的贵气，图个红红火火的好年。