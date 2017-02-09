許日武： 常陪阿德南訪選區 查米拉親民無架子

（本报古晋8日讯）伦乐华社社区领袖许日武表示，丹绒拿督的选民早在前首长已故拿督巴丁宜阿德南担任人民代议士时，就认识候选人拿督阿玛查米拉，她是一个亲民且无架子的人。

他指出，丹绒拿督在已故阿德南的领导下成为一个多元民族融合的社会，当他还是人民代议士时，伦乐县举办各种民族佳节的庆典上，各族人民都会受邀出席同欢共庆。

“像是华人新年、圣诞节、达雅节和开斋节，阿德南会要求所有的人民相聚在一起庆祝佳节，而他每年都会拨款给所有的社团组织。所以，我们能和谐的生活在一起，不分种族的一同在咖啡店里吃喝。”

许日武接受媒体访问时，如是指出。

他说，阿德南是如此的关心人民的福利，建造夜市、市集、小贩摊位来帮助郊区的贫困人民做生意。

对于国阵的候选人查米拉，他表示，查米拉在过去经常陪着阿德南拜访选区，所以这些的人民已经习惯她的存在，因为她非常亲民而且不傲慢。

他表示，过去加央大桥还没有建好前，从伦乐到古晋要花上三个小时，但是若乘船则要8个小时。如今只要一个半小时就可以从伦乐到达古晋。

“我们也寄望于泛婆大道的工程，我们希望从古晋到林梦的路程能缩到最短。”

他相信，泛婆大道将能推动国家与人民的经济，尤其是与印尼特玛卓比邻的马兰诺湾，其交通能更便利。

他希望，查米拉能获胜并在内阁里担任部长，以延续阿德南的遗志。