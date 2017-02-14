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許德忍：貢獻華社 詹氏受促加入華總

发布于 February 14, 2017
主宾砂华总总会长兼美里省华总会长许德忍与顾问们一同见证新届理事宣誓仪式。
主宾砂华总总会长兼美里省华总会长许德忍与顾问们一同见证新届理事宣誓仪式。


（本报美里13日讯）砂华总总会长兼美里省华总会长许德忍呼吁美里詹氏公会能尽快申请加入华总这个大家庭，共同为美里华社作出贡献。
他是在昨日由詹氏公会所举办的“丁酉年新春联欢会、颁发会员子女学优奖励金籍第4届理事就职典礼晚宴”上受邀上台致辞时，做出上述谈话。
他表示，当一个公会理事一职并不是一份简单的任务，虽然人前关荣，但背后却肩负着重任，需要靠会员全力支持，把公会搞好，迈向进步、成长及壮大，并将会推向更高峰。
他指，理事会是公会的主干，是最重要的组织机构。因此，担任理事是关荣的，但是责任重大，不但耗时耗力，更要出钱出力，为公会贡献。
“会员需要全力支持公会的理事与积极参与活动，把公务带上更高峰。”
此外，他称，团拜是宗亲最佳叙旧和互相问好的平台，由于大家平日公务繁忙，借着联欢会可促进宗亲情谊，也体现出宗亲对公会的热情与支持。
许德忍说，颁发会员子女学优奖励金是非常值得鼓励与推崇，并表示该会非常重视会员子女的教育，是培养新一代的基础，要做一个文武双全，德才兼备的儿女。

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