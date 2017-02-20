許德忍：和諧之基礎 團結左右國家安定繁榮

（本报古晋19日讯）砂拉越华人社团联合总会会长许德忍强调，在多元种族的国度里，民族团结是社会和谐的基础，它对国家安定繁荣占重要影响力。

他同时也勉励并希望大家无论顺境或逆境，都应抱着乐观的态度面对一切。在经济尚未复苏的非常时期，无论是工作还是生活，都必须懂得力争上游，才能在人生起落中，悟出安身立命的道理，屹立于不败之地。

今晚受邀出席晋汉连省华人社团总会2017年庆新春暨卅八周年会庆晚宴的他在致辞时也欣慰看到砂州在进入阿德南时代后，在短短两年年11个月的时间内便落实了70项惠民政策，当中多项是直接针对华社，例如华人非外来人、承认独中统考、常年拨款独中、独中生可申请公务员等；其他让全民受惠的包括降低电费、渡轮收费、废除收费站、减免及豁免地税等，这些都是利民的经典之作。

此外，他说前首长阿德南也为了砂州的利益与前途，不惜与联邦政府谈判，以索回砂拉越自主权。然而，非常可惜与遗憾的是，这位可敬的全民领袖，却在今年1月11日病逝，成了砂州子民心中永远的伤痛，实在叫人惋惜。

尽管如此，但他表示阿德南这种一心一意为民服务的精神，将永远与民同在，砂州子民会永远怀念他，砂州华社对他的恩惠，也永远会铭记心中。

谈及新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里，许德忍表示他是名从政经验丰富的领袖，也非常关心民瘼，对华社也相当开明。

因此希望他能继承阿德南的精神，率领砂州子民争取砂州权益、捍卫砂拉越人的精神，而砂州华社将成为他强而有力的后盾。

另一方面，在谈及晋汉连省华总时，他说成立于1979年至今的晋汉连省华总已有38年的历史。在历届会长的英明领导下，会务已上轨，有118个属会，这是一个庞大的组织机构，再加上青年团及妇女组这两个重要的辅翼，真是如虎添翼，锦上添花。

他坦言，一个组织的成功，需要靠集体的力量与智慧，更要凝定自己的工作目标和计划，以更大的信心，去展现组织前瞻性的一面，且应该以行动代替许多空洞的口碑，用真诚和热心为自身的团体注入新元素，开创新的格局，以新的视野，新的角度，新的经验，凝聚现代人应有的社团经营理念。

而他也希望全体同仁能在新的一年里，继续秉持坚韧不拔的精神，紧密团结在华总的旗帜下，并以积极乐观和勤奋努力的态度，面对眼前的种种困难与挑战，引领华社迈向更大的发展与进步。

同时他也希望鸡年的国家领导人能具备五德价值观，真正贯彻以民为本的仁政，惠福百姓，建设昌盛繁荣和谐进步的砂拉越。