許德忍：不誤導大眾 新聞從業員要不偏不倚

北砂新闻从业员协会接任会长杨万勇（左2）与理事会见许德忍（右）。

（本报美里21日讯）新闻从业人员要保持着求真、公平、客观、不偏不倚和全面的态度处理新闻材料，确保报道正确无误，没有断章取义或曲解新闻材料的原意，不致误导大众。

北砂新闻从业员协会一行人今日礼貌拜会砂拉越华人社团总会总会长兼美里华总会长许德忍，邀请后者出席该会在本月28日（星期二）晚上6时30分，在贝园酒店举行的2017至2018年新届理事宣誓就职礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖励金三合一晚宴时，他与记者谈话时，如此表示。

他希望，北砂新闻从业员协会可以维持过去的良好传统，大家都会团结一致和筹办更多的活动，并在新届会长杨万勇的带领下，可以越办越出色。

他强调，新闻从业员在报导一些新闻时，都会面对着来自各方的压力，但是在传达新闻讯息时，必须不偏帮任何一方，让读者可以看到事实真相。

上述三庆活动主宾为砂旅游、艺术及文化部助理部长（旅游）兼砂基本设施发展及交通部助理部长（陆地和航空交通及安全）拿督李景胜，而来自北砂各地区的代议士、殷商、和长期合作的赞助商，皆受邀出席晚宴。

卑尔骚区州议员兼今年的会员子女学优奖励金赞助人拿督陈超耀受邀主持颁发会员子女学优奖励金予受惠的会员子女。