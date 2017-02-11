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設兒童遊樂場走道 海洋公園籃場重建

发布于 February 11, 2017
多年来等待篮球场提升消息的居民，昨天获知将进行雨盖篮球场后，感激万分向拿督陈超耀道谢，并一起合影留念。
多年来等待篮球场提升消息的居民，昨天获知将进行雨盖篮球场后，感激万分向拿督陈超耀道谢，并一起合影留念。


（本报美里10日讯）海洋公园篮球场重建为雨盖篮球场，并设有儿童游乐场和走道，耗资达55万令吉。

海洋公园原有的篮球场和坐落在左边的儿童游乐场已经开始破旧，居民们也在几十年以来不断的向政府要求维修和提升为一个运动场所，但始终未有任何消息。

今早卑尔骚州议员拿督陈超耀特地邀请市政局工程师和当地居民会面，并将获得州政府破口提升篮球场的消息传达给居民。

拿督陈超耀向记者指出，这是乡村发展计划受到州政府拨款，提升篮球场耗资估计55万令吉。他说，篮球场将作为雨盖，地板和灌篮都须要更新，也做一个2尺高地楼梯，可作为民众的坐椅。

至于目前的儿童游乐场设施须要更新，也做一个300米长的跑步走道，整个运动范围有1.5伊甲大。

拿督陈超耀指出，雨盖篮球场工厂将于4月动土，6个月完成。居民今早获知这项消息后感到非常荣幸，并感激拿督陈超耀的争取。

上述篮球场于1988年落成，这是当年住在该区的居民同心协力出钱建成，让居民们有一个地方可以运动。

海洋公园区委于2000年组织，2003年成立，区委主席是赖秀莉委任至今。居民们建议一旦雨盖篮球场完成工程后，举办一项简单聚会，并邀请拿督陈超耀出席。

拿督陈超耀受访问表示，他是在去年的州选之前，访问海洋公园居民，居民要求他提升该篮球场，他答应中选后向政府争取。果然他实现承诺，在他中选后，向州政府争取这项事项，并获得政府拨款。

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