親民賢淑 形象深得民心 查米拉料輕騎過關

国阵竞选看板，依然可见到已故阿德南沙登的肖像。

（本报古晋6日讯）已故阿德南沙登遗孀查米拉的亲民、贤淑形象深入民心，预料在丹绒拿督补选中可以轻取革新党的佐尼与新达雅党的雷博森里察，继续完成已故丈夫未完成的心愿。

查米拉在过去鲜少触及政治，只有慈善事业表现活跃，不过，她在已故阿德南沙登还在世时，由于必须监督丈夫的日常饮食和习惯，只要有是已故阿德南沙登有在的场合，总少不了她的芳影。

在已故阿德南沙登自担任首长以来，查米拉可以说是左右相随，她的亲民形象早已深入民心，更是受到砂州子民的爱戴。

较于其他砂州政要夫人，查米拉当时虽贵为首长夫人，无论在日常生活还是官方场合上都尽显低调，甘愿站在已故阿德南沙登背后的小女人，绝不哗众取宠抢他人风头。

至于另外两名候选人，即革新党的佐尼与新达雅党的雷博森里察，两人的知名度和声望远远不及查米拉，再说丹绒拿督区是已故阿德南沙登一手巩固的选区，欲禽下选区近乎遥不可及。

已故阿德南沙登是深受砂拉越子民爱戴和尊敬的伟大政治家，他当时逝世离去让全砂呈现一片哀鸿，也是砂拉越、甚至我国少见的现象，纷纷表示悲痛不已。

面对爱夫离去，查米拉至今仍未走出丧夫之痛，尽管她获砂国阵钦点披袍代夫出战，但基于目前还是守丧期，她在提名日当天透过其幼子阿兹祖对外透露将不会公开参与竞选活动，必要时会配合国阵透过其它非公开形式进行竞选。

在去年的砂州选举中，已故阿德南沙登当时以5千892张多数票轻松绊倒仅获468张得票的公正党扎佐基比里，后者还因此失去按柜金。