首页 娱乐新闻 裘莉含淚喊話小布：我們永遠是一家人

裘莉含淚喊話小布：我們永遠是一家人

发布于 February 21, 2017
ent012202


好莱坞模范夫妻安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）与布莱德彼特（Brad Pitt）去年爆出婚变，男方后来还卷入虐儿案，完美家庭形象破碎，消息震撼全球！虽然安洁莉娜与小布曾各自出席公开活动，不过2人都未有开腔回应离婚一事，而前日带子女到柬埔寨出席执导电影首映的安洁莉娜，终于开口回应，还一度激动含泪！

正寻求一个解决之道
41岁的安洁莉娜近日接受BBC访问，被主持问到想不想谈离婚一事时，含泪哽咽透露那段时间心情很煎熬，是艰难的时光，不过她仍向前夫喊话：“我们是一家人，永远都是一家人”，安洁莉娜续称：“很多人都遇过同样的情况，我们全家都经经历这个困难时刻。我的重点是我的子女，我们的子女。”现在双方正寻求一个解决之道，好度过难关，成为更坚强的家庭。

和子女挤在一间房
安洁莉娜另说到自己每田都有新挑战，近月很困扰，但有仓鼠与小狗，以及子女陪伴，感觉很好。她也表示现在重心都放在小孩身上，透露孩子们都会挤在她房间，每天早上她会看谁帮忙遛狗、谁又准备早餐。她也期许自己呈现正确的事情给她的孩子们，传达好的概念让他们成为圆融的人。

  • ent042202

    熊黛林老公認急求子

      婚后积极追子的熊黛林与老公郭可颂出入诊所的次数甚至多于出席公开场合，为掩人耳目，她日前戴了墨镜及口罩低调再现身中医诊所。郭可颂受访时承认是陪老婆来调身体，亲切回应记者…
    February 21, 2017
    0 second read
  • ent022202

    背小三污名多年 關之琳“我沒有主動”

      54岁美魔女关之琳恢复单身后，不乏追求者，日前接受中国知名谈话节目《鲁豫有约》，被问到外界对于她“拜金”的骂名，她霸气回：“我男朋友有钱或是比较成功，就等于是我贪他钱…
    February 21, 2017
    0 second read
  • ent032202

    “電影界男女不平等” 金敏喜失言挨轟

      近日韩国一电影杂志就女性于电影业界中经常受到语言暴力及差别待遇的情况进行了专题的讨论，多位女性电影工作者都认同行内女性受到差别待遇的情况严重，而金敏喜于记者会中竟表示…
    February 21, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • ent042202

    熊黛林老公認急求子

      婚后积极追子的熊黛林与老公郭可颂出入诊所的次数甚至多于出席公开场合，为掩人耳目，她日前戴了墨镜及口罩低调再现身中医诊所。郭可颂受访时承认是陪老婆来调身体，亲切回应记者…
    February 21, 2017
    0 second read
  • ent022202

    背小三污名多年 關之琳“我沒有主動”

      54岁美魔女关之琳恢复单身后，不乏追求者，日前接受中国知名谈话节目《鲁豫有约》，被问到外界对于她“拜金”的骂名，她霸气回：“我男朋友有钱或是比较成功，就等于是我贪他钱…
    February 21, 2017
    0 second read
  • ent032202

    “電影界男女不平等” 金敏喜失言挨轟

      近日韩国一电影杂志就女性于电影业界中经常受到语言暴力及差别待遇的情况进行了专题的讨论，多位女性电影工作者都认同行内女性受到差别待遇的情况严重，而金敏喜于记者会中竟表示…
    February 21, 2017
    0 second read
Load More In 娱乐新闻
评论功能已关闭