裘莉含淚喊話小布：我們永遠是一家人

好莱坞模范夫妻安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）与布莱德彼特（Brad Pitt）去年爆出婚变，男方后来还卷入虐儿案，完美家庭形象破碎，消息震撼全球！虽然安洁莉娜与小布曾各自出席公开活动，不过2人都未有开腔回应离婚一事，而前日带子女到柬埔寨出席执导电影首映的安洁莉娜，终于开口回应，还一度激动含泪！

正寻求一个解决之道

41岁的安洁莉娜近日接受BBC访问，被主持问到想不想谈离婚一事时，含泪哽咽透露那段时间心情很煎熬，是艰难的时光，不过她仍向前夫喊话：“我们是一家人，永远都是一家人”，安洁莉娜续称：“很多人都遇过同样的情况，我们全家都经经历这个困难时刻。我的重点是我的子女，我们的子女。”现在双方正寻求一个解决之道，好度过难关，成为更坚强的家庭。

和子女挤在一间房

安洁莉娜另说到自己每田都有新挑战，近月很困扰，但有仓鼠与小狗，以及子女陪伴，感觉很好。她也表示现在重心都放在小孩身上，透露孩子们都会挤在她房间，每天早上她会看谁帮忙遛狗、谁又准备早餐。她也期许自己呈现正确的事情给她的孩子们，传达好的概念让他们成为圆融的人。