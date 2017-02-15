血庫不足危及病患安全 魯醫院促民踴躍捐血

医院每星期需要高达80馀包血液，库存不足将影响救治病患。

（本报民都鲁14日讯）民都鲁政府医院血库需要更多的血液库存，以应付需求，希望民众可以踊跃前往捐血，以让血库血液供应足够。

据了解，民都鲁政府医院的血库在新春佳节后，面对库存不足的情况，冀能得到各界人士的协助，前往捐血。

据血库负责医生透露，从去年12月至新春期间鲜少有人前往医院捐血，导致血库存血量下降。

他说，医院平均一周的血液使用量约80包左右，均是供应予医院的病患。一般上需要血液的病患群包括急症病患、癌症病患及孕妇。存血量不足，将间接影响该病患群的安全。

他也说，近两星期来，血库“无人问津”，前往捐血者甚少。他呼吁公众能踊跃捐血，除了捐血“常客”，也欢迎未捐血的公众加入捐血行例，这样就可以间接提升公众对于捐血的醒觉，让更多人真正了解捐血并不可怕。

他提醒每个捐血者只能“贡献”一包血液，且每次捐血必须相隔3个月。他补充说，该血库每周需要高达80馀包血液。

医院血库的开放时间为星期一至四，早上8时至中午12时30分，下午2时至下午4时30分；星期五，早上8时至上午11时15分，下午2时15分至下午4时30分，周末及公假休息。

而医院方面也为了让前往捐血的民众方便，也另有准备停车位供捐血者车子停放。