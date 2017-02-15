處理公民權專案小組 呈砂84申請給內政部

（本报古晋14日讯）砂福利、女性与社区发展部部长拿督陈赛明披露，一个包括她在内专门着手处理州内21岁以下无国籍身份人士及儿童案件的专案小组，已先后在过去呈交了84份相关公民权申请给内政部，希望能协助这些孩童解决身份不明问题。

受访针对国民权课题时，陈赛明指出这个致力于为州内无国籍孩童解决身份不明问题的专案小组，已先后在过去所召开的三次会议中，接获了29宗、40宗及15宗的案例申请，且这些申请在获得国民登记局砂分局的身份审查后，已呈交给内政部。

她强调，公民权的批准权限在内政部并非国民登记局，国民登记局只是会协助审查后再呈交到内政部，再由他们做最后审核和批准。

“要知道，公民权对一个人来说是非常荣誉的事情，并非所有人都可以轻易获得。”

而该专案小组每个月都会继续开会，并会在接获相关申请后，第一时间呈交到内政部，设法协助他们解决公民权问题。

她也表明会在近期内向新任首长拿督阿邦佐哈里汇报此事，因为之前都是向已故前首长阿德南汇报。

陈赛明称，这些无身份的孩童绝大多数是因为他们父母没有妥善办好合法的婚姻注册手续，尤其是另一半为外籍人士，或仅是行传统习俗婚礼者，导致怀孕生产后的子女都会面对无国籍和身份不明的问题。

尽管有些已经有出生证，不过则因为出生证上的国籍并不明确，所以导致了这些孩童往往在升学上面对问题，即使可以升学也需缴交非国民的升学费用，这对那些家境贫穷的家庭来说则造成负担。