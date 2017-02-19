蘇丹：應尋達更好成就途徑 警隊莫固執舊法

也是皇家汶莱警察总长的汶莱苏丹陛下出席第九十六届警察日列队活动。此活动在皇家汶莱警察总部进行。

（本报斯市18日讯）汶莱国家元首苏丹陛下今天在警察日庆祝活动上表示，警队不应太过依赖民众。

“若如此现象出现，警察组织将变得非常脆弱，一旦警队变得脆弱，将失去遏制各类罪案的能力，若失去此能力，犯罪案件的发生会更为频密并趋于严重化。”

也是皇家警察总长的苏丹陛下表示，当前警队需更有组织性。

陛下也强调，警方应更专注予掌握更多相关技术，尤其掌握调查及预防犯罪的技术，而不仅是记录一些无法解决的案件数据。

陛下强调，警队除了持续推动一些必要的改革，更需要加强警员们的心智与职业操守。

也是皇家警察总长的苏丹陛下今日在第九十六届警察日列队活动上，也促请警队莫固执旧法，停滞在现有阶段，相反的应不断寻求达至更好成就之途径。

“警队的廉洁与警察的威严必须获得进一步的提振，确保警察组织有更大的能力面对迎面而来的各项挑战。”

陛下强调，警察最大的职责是维护国家社会的安全与稳定。因此如今也是时候将警员执勤之际既有的职业操守，全面贯彻在警方行政事务上。

苏丹相信此举将能消除民众对警队存有的不信任感外，警队逊色的表现与声誉等可危害警察组织的元素，也将能一举获得改善。

苏丹在御词中也强调，警队应有明确的职业操守，确保警员更勤奋及诚实地执行任务，更不应该对工作上良好的表现要求额外回报。

“明确的警察操守毫无疑问地将让警队更为强大、让社会民众去信赖警方，也让警队与民众之间能容易建立起友好的合作关系。”

陛下表示，警方与民众之间的良好合作关系也将催化社会的和谐与稳定，最终达到警方维护社会治安的目标。

苏丹指出，犯罪案件是复杂的现象，面对如此现象，更不得有任何妥协余地。基于犯罪行为不仅危害个人安危，在更大局面上也将威胁到整个社会的和谐与稳定。