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薛華東赴倫樂 為查米拉助選

发布于 February 16, 2017


（古晋15日讯）砂人联党署理秘书长薛华东指出，有人在伦乐商店五脚基柱子，主动张贴该区原议员兼已故前首长丹斯里阿德南的公仔漫画，以华文书写“我爱砂拉越”，是当地华社来怀念阿德南一种表现，深信会化成选票来支持阿德南的遗孀查米拉。
他说，该党主席兼砂地方政府及社区部部长拿督沈桂贤，正率领党领袖在丹绒拿督区为国阵土保党候选人查米拉助选，取得相当良好的反应。
薛华东亦是人联党巴都林当支部主席；他在社区领袖本固鲁严安干的陪同下，昨日在伦乐为国阵候选人查米拉助选。
他们也到访新闻处在伦乐设立的补选媒体中心受访时说，该党主席拿督沈桂贤率领党领袖积极在该区为国阵候选人查米拉助选，是体现国阵精神的做法。
他也吁请丹绒拿督区的选民，在周六（18日）补选投票中，全力支持前首长阿德南沙登的遗孀查米拉，让她来完成其丈夫阿德南沙登在选区发展未完成的遗志，同时也为该区带来更多的发展，这是在野党所不能做到的事。
另外，薛华东及严安干也对补选中心里，来自美里新闻处的一名巫裔女性拉央讲得一口流利的华语，对于她致力学习华语和应用华语深表赞扬。
他同拉央交流时得知，对方是以自学华语的方式，来应用华语，在从事新闻的工作上，更能贴近华社，这在多元社会的砂拉越环境，取得更多的便利。
薛华东指出，砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里之前也公开地表明，很鼓励砂人民来学习多种语文，以方便各族文化的交流，砂拉越的种族和谐是冠于全马，古晋更是国内唯一列为团结城市，是砂人民引以为荣。

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