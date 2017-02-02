蔡金忠：為華社服務 聯民人聯應停止互鬥

（本报美里1日讯）联民党埔奕支部主席蔡金忠表示，希望在砂土地的华社能团结一致，惟有通过团结，华社代表才能在政治舞台上，带来更多的发展与福利。

蔡金忠今日针对联合人民党主席拿督斯里黄顺舸昨日向媒体表示，为了华社的大团结，为了华社有比较多代表在国阵里面，联民党与人联党可以坐下来谈。因为虽然是多元种族的政党，但是到头来还是华基政党，大家都在国阵里面，如果大家还是这样“斗下去”，将没有人是赢家一事发表文告时，作出上述表示。

蔡金忠指出，非常高兴在新的一年就能有个积极的好方向，而这也是他们一向来的意愿，因而将全力给予支持。

他说，联合人民党和人民联合党两个政党也是多元民族的政党，他们不仅是代表华社，更是代表土著的领袖和成员。

他深信，两党之前的误解已成为过去，必须把误会及所持有的不同政见抛之脑后，继续向前，为人民提供更好服务，达致两党服务人民的宗旨。

“我们不要再持续浪费人力资源，彼此针对，因为我们还得面对反对党巨大的挑战。”

蔡金忠认为，如果两党继续彼此针对，这样一来所持有的服务人民目标将会越来越倒退车。大家应以民为本，自身利益为后。

他披露，自己仍然是个年轻的党员，且之前也是人民联合党的党员，而身边许多朋友及亲戚都活跃于两党，因而希望大家都能坐下来商讨，为砂拉越发展付出，不是为我们，也为了下一代而努力。

他说，前首长阿德南也促进两党的和谈，可惜的是，因他政务过于繁忙，致使有关和谈停滞不前，希望在新上任首长拿督阿玛阿邦佐哈里的带领下，能完成前首长的意愿，团结及增强华人在政府的代表。