蔡金忠：服務人民非備選 來臨國選是場硬戰

蔡金忠：“我的目的就是为人民解决民生问题，并不能将服务当成是为选举做准备”。

（本报美里8日讯）联民党埔奕支部主席蔡金忠认为，现今人民生活水深火热，间接将影响国选的结果，即将来临的国选将是场硬战，不容松懈。

他说，人民所面对的种种问题，尤其是全球都在面对的经济低迷问题，汽油价格的调涨，消费税的课题等等，人民因而可能会在选举时将对政府所不满的情绪，通过选票发泄出来。

他指出，国选与州选所争取的方式都不一样，联民党是属亲国阵的一个政党，而该党的部长也在国阵内。

他披露，在过去数年积极参与政治活动，尤其是两年多加入联民党并担任美里市议员期间，全心投入服务工作。尽管如今已不再担任市议员，但还是在联民党的旗帜下，继续为民众提供服务。

蔡金忠坦言，虽然在过去两年很努力，但还是因为一些因素错失出战州选的机会，但在来届的国选，联民党埔奕支部会继续努力做到最好，并争取出征。

询及如果在来届的国选上阵，将以联民党战袍上阵，还是会否以独立人士出征一事时，他不讳言将视届时的情况而决定，目前尚言之过早。

蔡金忠在去年的砂州选举无缘上阵，他并没有因此停止服务人民。他说，“我的目的就是为人民解决民生问题，并不能将服务当成是为选举做准备。”

他称，至今仍然有许多民众透过手机联络程序、社交网站，或拨打电话，甚至是直接到联民党埔奕支部反映所面对的各种民生问题。

他续说，即便是身在国外，也仍然透过脸书、手机联络程序来跟进问题或处理人民投诉，并向相关单位要求支援。

蔡金忠说，联民党埔奕支部如今仍正常运作，许多民众在办公时间前来投诉和反映民生课题。平均每周都接获百余宗的民生投诉案件。

他表示，美里国席被视为人联党的席位，在国阵组织下有多个政党，无论是联民党、人联党、土保党，大家都是来自一个大家庭。

“我们并不是争夺席位，我们希望与友党之争维持一个健康友好的提名竞争，由最适合、最具胜算的国阵候选人上阵，赢回美里国会选区。在这个原则之下，不管是国阵成员党的任何一人上阵，其他友党都必须给予全力支持。”

他阐明，联合人民党和人民联合党两个政党也是多元民族的政党，他们不仅是代表华社，更是代表土著的领袖和成员。

他深信，两党之前的误解已成为过去，必须把误会及所持有的不同政见抛之脑后，继续向前，为人民提供更好服务，达致两党服务人民的宗旨。