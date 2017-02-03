蔡明成：始終非國陣成員黨 倦鳥歸巢是好事

（本报诗巫2日讯）“倘若真的倦鸟归巢，何尝不是一件好事？因为这一批离队的党员领袖在外打拼了2、3年，一路走来曲曲折折，历经风风雨雨，或许如今已看得更远了？”

针对联民党主席拿督斯里黄顺舸日前伸出橄榄枝，有意与人联党坐下来谈的课题，人联党南甲支部主席蔡明成今日对本报记者提出了上述看法。

他说，事实上，什么都有得谈，而和谈更是一项大工程，包括党职如何安排，在政府中的官方代表如何处理，还有最终必须牺牲了谁？换掉谁等等。

“无可否认的是，拿督斯里黄顺舸确实拥有其政治资本，联民党今天掌握了5个州议席，并有1个部长、1个副部长职位。”

然而，蔡明成重申，联民党始终不是国阵成员党，这是该党不得不面对的政治现实，而必须争取加入国阵的大家庭。“或因如此，联民党如今有意倦鸟归巢？”

“在政治领域中，相信大家都认同，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，若能共同为华社、为族群的权益，倦鸟归巢始终是一件好事。”

至于联民党未来若真的归队，蔡明成表示，届时人联党及联民党双方如何向广大党员及支持者做出交代，这亦是必须深入探讨的课题之一。