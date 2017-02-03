首页 新闻 中砂新闻 蔡明成：始終非國陣成員黨 倦鳥歸巢是好事

蔡明成：始終非國陣成員黨 倦鳥歸巢是好事

发布于 February 3, 2017


（本报诗巫2日讯）“倘若真的倦鸟归巢，何尝不是一件好事？因为这一批离队的党员领袖在外打拼了2、3年，一路走来曲曲折折，历经风风雨雨，或许如今已看得更远了？”
针对联民党主席拿督斯里黄顺舸日前伸出橄榄枝，有意与人联党坐下来谈的课题，人联党南甲支部主席蔡明成今日对本报记者提出了上述看法。
他说，事实上，什么都有得谈，而和谈更是一项大工程，包括党职如何安排，在政府中的官方代表如何处理，还有最终必须牺牲了谁？换掉谁等等。
“无可否认的是，拿督斯里黄顺舸确实拥有其政治资本，联民党今天掌握了5个州议席，并有1个部长、1个副部长职位。”
然而，蔡明成重申，联民党始终不是国阵成员党，这是该党不得不面对的政治现实，而必须争取加入国阵的大家庭。“或因如此，联民党如今有意倦鸟归巢？”
“在政治领域中，相信大家都认同，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，若能共同为华社、为族群的权益，倦鸟归巢始终是一件好事。”
至于联民党未来若真的归队，蔡明成表示，届时人联党及联民党双方如何向广大党员及支持者做出交代，这亦是必须深入探讨的课题之一。

载入更多相关文章

  • 市政二小新春團拜 劉利民贊助紅包紅柑

    （本报诗巫2日讯）诗巫市镇政府第二小学校长郑尚魁表示，今年是丁酉金鸡年，公鸡是勇敢的动物，所以同学们要努力奋斗。新年有转机，转机也是契机，所以同学们应该要表现得更加好，更加勇敢，考…
    February 3, 2017
    0 second read

  • 夫不在家情緒失控 主婦燒沙發

    （本报诗巫2日讯）丈夫外出，怀疑是家庭主妇在家中情绪失控，放火焚烧客厅的沙发。 …
    February 3, 2017
    0 second read

  • 江先平促聯民展現誠意 領黨支持阿賢任副首長

    （本报诗巫2日讯）“倘若真有诚意为了砂拉越华社的大团结，联民党就应带领该党全体州议员公开表态，支持拿督沈桂贤医生代表华社出任砂州副首长！” …
    February 3, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭