菲要求中美協助捍衛 菲南錫布圖水道安全

（菲律宾马尼拉9日综合电）盘踞菲律宾南部进行分离主义运动的阿布沙耶夫武装组织过去一年在菲律宾、马来西亚及印度尼西亚之间的海域骑劫船只，绑架了数十名船员索取赎金。国际航道安全敲响警钟，菲律宾表示已要求美国与中国协助捍卫菲南这条航道。

位于菲律宾南端与马来西亚沙巴州之间的锡布图水道（Sibutu Passage）宽29公里，是连接澳大利亚与中国、日本和韩国的最快速航道，每年有多达1万3千艘船只往来航行。

阿布沙耶夫武装组织长期以来通过索取人质赎金筹集经费，他们去年转移阵地，改而到海上作乱。国际海事局警告，菲南海域越来越危险；印尼则称该海域可能成为“下一个索马里”。

菲律宾海岸卫队周三表示，不希望锡布图水道变成索马里式的海盗天堂。菲海岸卫队首长加西亚说：“如果船主们为了防止被这些恐怖分子绑架而避开这个海域，他们将因此须承担额外的开支。这不仅是菲律宾、印尼或马来西亚的关注事项，也关系到国际船运行业。”

菲律宾国防部长洛伦扎纳周二透露，马尼拉计划要求其长期盟友美国到菲南海域举行联合军事演习，给海盗来个下马威。

菲律宾总统杜特蒂上周列举中国2009年派海军护航编队到亚丁湾对付索马里海盗一事，促请中国调派海军到菲南海盗出没的海域巡逻。杜特蒂是在印尼特使到访后隔天发表上述言论。菲律宾的海军力量在本区域属于最弱之一，印尼特使此行是想了解马尼拉要如何应对海盗威胁。

洛伦扎纳说，马尼拉准备“与中国国防部商讨如何落实在菲南海域的联合巡逻”。

加西亚透露，菲律宾与中国海岸卫队下周在马尼拉召开会议时，预料将就合作展开海上巡逻进行讨论。

菲海岸卫队发言人巴利罗说，原本取道锡布图水道的船只若改道绕行印尼龙目海峡，须付出更高昂成本，而且耗时较长。

据海岸卫队统计，过去半年锡布图水道发生了12起海盗袭击或绑架事件，另有四起枪手欲登上船只，但不成功的案例。

阿布沙耶夫近来干下多起绑架案，并通过索取赎金来筹集经费。目前该组织还有至少另16名人质，包括一名荷兰人、一名德国人、五名马来西亚人、两名印尼人、七名菲律宾人。

马印菲三国去年8月同意联合巡逻苏禄海，要全力防堵阿布沙耶夫继续在这个海域干案。菲总统杜特蒂去年到访吉隆坡与马来西亚首相纳吉进行双边会谈时，就跨境追捕合作达成协议，正式发出“通行证”，允许马来西亚执法人员进入菲海域追捕绑匪。杜特蒂之前也和印尼总统佐科达成类似协议。

根据协议，在苏禄海巡逻的马菲印海军遇到紧急情况时，只要事先通报各国相关单位就能随时进入彼此水域驰援。此外，三国也同意在苏禄海加强例行军事演习，并为航行船只加装辨识系统，以便更有效监控当地情况。