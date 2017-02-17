華社悲痛 李志明與世長辭

社团闻人兼教育界大慈善家拿督李志明于15日晚七时许与世长辞，享寿积闰107岁。

（本报古晋16日讯）社团闻人兼教育界大慈善家拿督李志明于昨晚6时40分与世长辞，享寿积闰107岁。

据悉，马来西亚河婆联合总会第一任会长，河总名誉会长，砂拉越河婆同乡会第一任会长，名誉会长兼古晋宝光集团创办人拿督李志明是于昨晚在婆罗洲医药中心撒手人寰。

李老前辈将于2月19日（星期日）早上9时30分由丧居三山花园门牌83号举行公祭仪式，并将安葬长眠于十四哩客属义山。

今日中午《联合日报》记者前往丧府，只见已有不少社团人士与各界人士前往李府凭吊，并送上花篮表达敬意。

李志鵬：教育貢獻有目共睹

更有李志明會議廳李志明樓為證

（本报古晋16日讯）古晋中华第三中学校长李志鹏表示，对于拿督李志明的逝世感到惋惜，并称，其对社会的贡献极其大，尤其是对于教育方面更是有钱出钱，有力出力。

他是于今日接受《联合日报》针对拿督李志明逝世一事访问时，如是指出。

他指出，众所周知拿督李志明乃是一名大慈善家，从中学时代就听闻其很多关于拿督李的慈善义举，尤其是捐款给学校更是不遗余力。

李志鹏校长表示，拿督李的逝世无疑是本地甚至砂拉越的一大损失，失去了一位值得尊敬的长辈。

他强调，拿督李志明的贡献是无可置疑，也是有目共睹的，尤其是一中更有李志明会议厅及李志明楼，可见拿督李志明对教育的贡献非常大。

他回忆，拿督李志明后期精神状况不佳，不过，其在众人的脑海里是非常形象化的，是一位值得大家尊敬的长辈。

佳名海內外廣傳

李志明樂善好施

拿督李志明乐善好施，为社会造福，深受东西马乡亲敬重，他的善行和事迹，已经在海内外广为流传。如今他走完了其精彩的一生，将此长眠，惟其博爱精神将会继续被广传。

拿督李志明，原名李景笑，又名李景春，原籍中国广东省揭西县灰寨镇新图村人，1916年1月11日出生于农民家庭。拿督李志明之父亲名李开都；母亲温敏娘，是灰寨镇马辂村人。

拿督李志明年少时候，对事业充满信心，16岁就和兄长一起从商。五十年代初期，拿督李志明先生到南洋谋生。先种胡椒，后从商，经过多年奋斗，竞竞经营，历尽风霜，事业才告成功，他所创办的宝光机构，是砂拉越著名的一家老字号，旗下的公司很多，经营金钻业、屋业发展、采石、砖瓦、塑胶、船运、投资等等，业务多元化，尉为工商业巨擘，全马河婆亦有荣焉。

拿督李志明在1960年即开始参加社会工作。曾经被推选担任许多社团重要职务是一位甚得拥戴的社会贤达，也是一位社团好领导之一：曾任古晋中华总商会财政10年、副会长11年；晋汉省华人社团总会正财政9年；砂拉越客属公会正副财政26年；砂拉越陇西（李、董、彭）公会正副会长及署理会长19年；李老前辈也是砂拉越河婆同乡会发起人之一，任筹委会主席及首任会长，马来西亚河婆同乡会联合总会成立之后，任首届会长，目前是名誉会长。

任古晋金业公会副主席24年。拿督李志明也领导砂拉越陇西公会会所大厦和河婆大厦的筹建工作。在他的倡议下，砂劳越河婆同乡会在二十多年前就有奖助贷学基金之设。

拿督李志明也被推选为其他社团、慈善机构的名誉主席、名誉阁长、名誉顾问、名誉会长等。这些社团包括比较主要的有：砂拉越河婆同乡会、砂拉越陇西公会、砂拉越广东会馆、砂拉越客属公会、古晋金业公会、德教会紫霞阁、云南善堂、同心善堂、博爱协会、成邦江德教会紫川阁、砂拉越华文作家协会等，不胜枚举，由此可见拿督李志明深获华社爱戴。

拿督李志明一向热心教育、慈善、乡团等社会公益事业，本着取之社会，用之社会的崇高精神，尽力捐助。近年来更加热心，特别是对教育方面的捐助。古晋各学校重建、扩建或增建电脑室，拿督李志明先生几乎是有求必应。单是捐献给古晋中华中学校董会的款项，总数就高达一百余万元。中中校董会将一中的一排十间课室校舍命名为「李志明楼」，以志李先生的义举。

拿督李志明虽然已经从一些社团的领导岗位上退下来，却仍然担任名誉性质的职务，并把重点放在资助社会公益的工作上，继续大力支持社会文教福利事业。拿督李志明在马来西亚和在揭西家乡回馈社会所捐出的款项和物业，价值已经超过人民币3千万元，其中在教育方面的捐款，大约占了三份之二，热心教育，令人钦佩。

他的热心捐献和协助塑造爱心社会的崇高精神，已经树立了一个良好的榜样。

由于拿督李志明先生长期为社会服务有功，除了受到来自民间的赞扬外，也先后荣获砂拉越州元首封赐BBS、ABS、PBS及拿督勋衔，可谓实至名归。

早在三十多年前，拿督李志明就开始在家乡做善事，近年来，拿督李志明更大力支持在祖籍家乡建设，捐建医院、学校教学楼、礼堂，创设奖学基金等，耗资已经超过人民币一仟万元，甚受乡人赞许，揭西县人民政府特授予荣誉极高的“银山奖章”，揭阳市人民政府则授予“玉质钥匙”和证书，2002年五月受邀参加揭阳市建市十周年庆典，揭阳市人民政府再授予“金钥匙”和证书，同时获市政府颁发“揭阳市荣誉市民”的称号，被誉为大慈善家。

至于李夫陆惠贞是一位贤内助，李志明的事业能够有今天的成就，陆惠贞女士功劳极大。陆惠贞女士在1996年到中国乡下旅游时，不幸心脏病突发逝世，令人惋惜。

此外，2003年以来，拿督李志明先生领导晋汉斯省李氏公会，筹建楼高四层、约为六间店面、耗资350万元的会所大厦。同时又在他的家乡推行两大计划，一是再捐款二百万元扩建他独资创设的医院，兴建另外一栋综合大大楼。二是筹建揭西县灰寨镇一栋楼高九层的“侨联大厦”，他个人捐献人民币200万元，工程已经开始进行。在这之前，他已经在当地的两间中学及一间小学各兴建了一栋教学大楼。