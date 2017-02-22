華合：北市與相關業者會談 為菸民準備“抽菸區”

左起为古晋卫生局官员诺詹阿兹汉、环境卫生监督助理官员莫哈末沙汉、北市市长阿邦阿都华合、砂地方政府部助理秘书刘忠汉、砂卫生局（烟草监管单位）官员阿博。

（本报古晋21日讯）随着古晋北市市政局与砂卫生局在北市管辖区范围内公共场所推行“禁烟“行动，北市市长拿督阿邦阿都华合指出，当局将与建筑业者及开放式饮食坊业者举行会谈，以探讨及为烟民准备“抽烟区”。

他说，大部分空调饮食坊业者都有在室内贴上“禁烟”告示牌。

如今，管辖区范围内的公园也已宪报为禁烟区，因此希望能陆续在更多的公众场合落实禁烟行动，这包括在管辖区范围内的连锁快餐店。

他表示，北市与大马卫生部携手合作展开禁烟教育（EDUCATE）策略，希望能在2045年达到全国无烟民目标。

有关策略措施包括和饮食业者对话、灌输卫生教育知识、通过媒体报导以及学校推广禁烟运动。

在落实禁烟策略的同时，当局也为烟民解烟瘾，如在五角基或远离人群的角落设立烟区。不过，业者有义务确保店店里完全处禁烟状态。

与此同时，北市也会积极通过社交网站、看板、海报、传单等各种方式传达禁烟讯息。北市也将于各个政府单位、私人机构及社区携手合作，严禁公共场合抽烟。

根据报告显示，砂烟民比例从2006年的22.3%，在2015年上升至2015年的25.4%，此上涨率令人担忧。