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華利至機場路路燈 砂能源允4月杪完成裝置

发布于 February 26, 2017


（本报诗巫25日讯） 诗巫市议会主席拿督张泰卿表示，有关诗巫敦阿末再迪艾德鲁斯路（Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce）中间路段的电灯柱，砂能源公司答应将会在4月杪装置完成。
张泰卿是在今早出席市议会家庭日活动后受询时对记者这样表示。
张泰卿表示，这笔特别拨款是他上次向已故砂拉越前首长阿德南争取的。今天已经是2月25日了，明天他将会继续跟进砂能源公司，确保尽快完成该项路灯的工程。
诗巫敦阿末再迪艾德鲁斯路，即是从华利超级市场前的红绿灯，连接飞机场路的中间的路段。该路段建设多年，唯至今只有在路段的前后一小段路装置上路灯而已，中间的路段空空如也，不见电灯柱的踪影。
据悉，该路段是非常重要的，记者今天下午在路边进行10分钟的摄影及录影，发现来去的大小车辆至少上百辆，可见其使用率非常高。在这样的情况下，如果晚上没有路灯，中段将是漆黑一片，如果遇上大雨，对于来往的车辆更是非常危险的，尤其是电单车与小型车辆。
据探悉，该段约5分钟的路段，两旁建有多栋的商业店屋，多个新发展的住宅区建设，新建成的诗巫佛教居士林及武吉亚瑟国民中学，使用者众多，可见该整条路的路灯的装置是迫不及待的。

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