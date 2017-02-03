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英國議會授權政府 啟動脫歐程序

发布于 February 3, 2017
英国议会在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案。（法新社）
英国议会在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案。（法新社）


（英国伦敦2日综合电）英国议会下议院在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案，从而为政府按计划在3月底开始脱欧谈判铺平了道路。
英国最高法院曾在一个星期前做出裁决，英国政府在启动脱欧程序之前必须得到英国议会的投票批准。
英国首相特里莎·梅所领导的政府现在提出了“欧洲联盟法案”，请求议会通过，以便获得启动欧盟“里斯本条约”第五十条款的授权。在1日投票之后，法案的审议将进入涉及更多细节的程序，预料将在3月7日完成整个立法。
特里莎·梅希望在3月31日启动脱欧程序，开始与欧盟展开正式的脱欧谈判。
英国议会在投票之前进行了历时两天的辩论，充分显示了议会在接受6月23日脱欧全民公投结果问题上存在的困难。
英国脱欧事务大臣戴维斯在辩论时说，对允许启动脱欧谈判的“欧洲联盟法案”投否决票，将意味着无视去年6月51.9%对48.1%的赞成脱欧的全民公投结果。
BBC政治记者金斯贝格表示，在去年的这个时候，没有人能预料事情会走到今天这一步，当时的政府认为脱欧的可能性几乎等于零。
但是，在当天晚上的投票之后，大多数人都相信英国脱欧已经不可逆转。

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