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色彩繽紛義跑5.0 18及19日2地舉行

发布于 February 10, 2017


（本报古晋9日讯）一项由砂儿童癌症协会举办的“色彩缤纷慈善义跑5.0”（Colour Rush 5.0）活动将于本月18日，下午5时15分假古晋砂州图书馆隆重举行，同时，于本月19日早上7时假美里的富丽华购物广场停车场举行。
是项活动乃是配合2月的国际儿童癌症日，义跑是公开让所有人参与，目前古晋已有超过3千300名参与者，而在美里则有近3千600名参与者。
此外，若在最后一分钟报名者，报名费为53令吉，包含T恤、拉绳包、优惠固本及两包色彩粉末（有限并视供应情况）。
值得一提的是，古晋参与者可于本月11日及12日，从早上10时至下午5时，前往CityOne购物广场一楼的会堂索取拉绳包。
至于美里参与者，则可在同一日期早上11时至晚上7时，在美里帝宫大厦底楼索取拉绳包，参与者受促在索取拉绳包时，必须携带证明收据及身份證。
预知更多详情，可联络砂儿童癌症协会（082-686276）或电邮至events@sccs.org.my，或浏览www.colourrushrun.com脸书专页为swakchildrenscancersociety。

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