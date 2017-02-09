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與第二大反政府武裝 哥倫比亞啟動和平對話

发布于 February 9, 2017
哥第二大反政府武装“哥伦比亚民族解放军”致辞时摄。
哥第二大反政府武装“哥伦比亚民族解放军”致辞时摄。


（哥伦比亚基多8日综合电）哥伦比亚政府与哥第二大反政府武装“哥伦比亚民族解放军”7日在厄瓜多尔首都基多举行和平对话启动仪式，正式启动旨在结束双方长达半个世纪武装冲突的谈判。
据新华社报道，当地时间7日下午，哥政府和反政府武装的谈判代表、厄瓜多尔外长纪尧姆·隆及古巴、委内瑞拉、巴西、智利和挪威等国代表参加了和平对话启动仪式。双方将从8日开始举行闭门谈判，讨论受害者赔偿、停火等内容。预计首轮谈判将持续45天。
纪尧姆·隆对哥伦比亚谈判双方克服重重障碍正式启动和平谈判表示祝贺。他说，哥伦比亚正在创造新的历史。和平之路不会一帆风顺，但双方向外界展示了争取和平的政治勇气和决心。
“从今天开始，哥伦比亚的完全和平离我们越来越近了。”
按照双方达成的协议，首轮和最后一轮谈判在厄瓜多尔举行。其余谈判将在古巴、委内瑞拉、巴西、智利和挪威等国举行。
“哥伦比亚民族解放军”现有成员3千余人，规模仅次于拥有8千人的“哥伦比亚革命武装力量”。这两个反政府武装半个世纪来一直与政府军处于交战状态。

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