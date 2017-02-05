首页 新闻 国际新闻 與特朗普有生意往來 印尼大亨願成印美橋梁

與特朗普有生意往來 印尼大亨願成印美橋梁

发布于 February 5, 2017


（印尼雅加达4日综合电）印度尼西亚华裔企业大亨陈明立声称，他和美国总统特朗普主要是生意上的伙伴，但如有必要，他可以成为印尼和美国之间的桥梁。
51岁的陈明立（Hary Tanoesoedibjo）是印尼MNC集团的创办人，和特朗普有交情，还受邀出席特朗普的总统就职典礼。两人合作在印尼发展两个豪华度假村项目，由陈明立的集团负责建设，特朗普集团负责管理；因此，印尼舆论认为陈明立或许能成为印尼和美国之间的桥梁。
陈明立周五告诉记者，他和特朗普集团主要是商业上的伙伴，“但如有需要，我可以尝试帮忙”。
特朗普上台后即签署移民入境限制令，印尼虽然不在特朗普移民限令单上，但这个穆斯林人口最多的国家对特朗普这个强硬措施必然关注。
印尼副总统尤索卡拉说，特朗普的移民政策可能导致人们对穆斯林起更大的“疑心”。印尼外交部长雷特诺则认为这是个“极端审核”政策。
特朗普由商而政，陈明立是否也会和他的美国朋友一样令人关注。他已经表示会在明年结束之前决定是否在2019年参加印尼总统选举。
陈明立周五透露，MNC集团的业务包括房地产和媒体业，未来五年内的总投资额预计达30万亿印尼盾（约100亿令吉）。

  • emtB0002

    張繼聰曬豪宅浴室

    谢安琪（Kay）腹中B女还有两个月出世，虽然再添一名成员，但Kay家中绝对有足够空间给一对子女活动。事关两人租住的独立屋单是浴室已几乎大过一般的睡房。 …
    February 5, 2017
    2 second read
  • emtB0001

    劉德華秀親筆信報平安 “會耐心而堅定的”

    刘德华（华仔）上月17日因坠马造成骨盆撕裂伤，目前入住香港养和医院休养，预计将住院6到8周，总计需6到9个月的复健调养，4日华仔在官网“华仔天地”更新亲笔信，除了祝福被他甜喊家人的…
    February 5, 2017
    0 second read
  • entB03

    UNICEF發聲明力挺貝克漢

    贝克汉（David Beckham）担任联合国儿童基金会（UNICEF）大使12年，乐善好施形象深植人心，也是公认的好爸爸、好老公。但“足球解密”（Football Leaks）网…
    February 5, 2017
    5 second read
载入更多相关文章
  • 菲律宾总统杜特蒂3日在南部哥打巴托省一个演讲中说，他对菲共中止协议非常失望，并指对方一再要求释放数百名政治犯是不合理的，胃口太大了。（法新社）

    停火協議破局 杜特蒂對菲共叛軍宣戰

    （菲律宾马尼拉4日综合电）菲律宾政府和共产党武装签署的无限期停火协议维持不到半年就破局，菲律宾总统宣布军队恢复对菲共叛军作战，并且宣称不会再同此叛军谈和。 …
    February 5, 2017
    0 second read

  • 美中南海開戰之說 菲防長：太誇張

    （菲律宾马尼拉4日综合电）菲律宾防长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）认为，有关美国和中国会因南中国海问题开战的说法太夸张。他也表示，菲律宾虽不会放弃南中国海的主权，但不…
    February 5, 2017
    1 second read

  • 白礁島主權有新證據 大馬3文件要求復核裁決

    （新加坡4日讯）马来西亚以3份英国国家档案馆内发现的历史文件，入禀海牙国际法院，要求针对2008年白礁岛主权的裁决进行复核。 …
    February 5, 2017
    10 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭