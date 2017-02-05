與特朗普有生意往來 印尼大亨願成印美橋梁

（印尼雅加达4日综合电）印度尼西亚华裔企业大亨陈明立声称，他和美国总统特朗普主要是生意上的伙伴，但如有必要，他可以成为印尼和美国之间的桥梁。

51岁的陈明立（Hary Tanoesoedibjo）是印尼MNC集团的创办人，和特朗普有交情，还受邀出席特朗普的总统就职典礼。两人合作在印尼发展两个豪华度假村项目，由陈明立的集团负责建设，特朗普集团负责管理；因此，印尼舆论认为陈明立或许能成为印尼和美国之间的桥梁。

陈明立周五告诉记者，他和特朗普集团主要是商业上的伙伴，“但如有需要，我可以尝试帮忙”。

特朗普上台后即签署移民入境限制令，印尼虽然不在特朗普移民限令单上，但这个穆斯林人口最多的国家对特朗普这个强硬措施必然关注。

印尼副总统尤索卡拉说，特朗普的移民政策可能导致人们对穆斯林起更大的“疑心”。印尼外交部长雷特诺则认为这是个“极端审核”政策。

特朗普由商而政，陈明立是否也会和他的美国朋友一样令人关注。他已经表示会在明年结束之前决定是否在2019年参加印尼总统选举。

陈明立周五透露，MNC集团的业务包括房地产和媒体业，未来五年内的总投资额预计达30万亿印尼盾（约100亿令吉）。